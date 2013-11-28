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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2030203120322033

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:44

Re: Идеи: портфель

похоже что аваль исключат с биржи
активно сливают
Dirol
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:15

Горно-металлургический комбинат Арселор Миттал Кривой Рог заявляет об остановке большинства производственных мощностей в связи с забастовкой работников железнодорожного цеха, которые требуют повышение заработной платы до европейского уровня в €1 тыс. и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда.


https://biz.nv.ua/markets/v-ukraine-ost ... 70331.html
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:26

  Andrew2 написав:
Горно-металлургический комбинат Арселор Миттал Кривой Рог заявляет об остановке большинства производственных мощностей в связи с забастовкой работников железнодорожного цеха, которые требуют повышение заработной платы до европейского уровня в €1 тыс. и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда.


https://biz.nv.ua/markets/v-ukraine-ost ... 70331.html


Ринату приготовится))

На УЗ забастовка по итальянски началась еще 14 мая.
Грузоперевозки в центре Украины почти все остановились.
ГОКи уже выть начали.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:50

23 в центрі це не така вже й фантастика.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:40

На ближнем фьюче на УБ сегодня число открытых позиций подскочило с 352 до 522 :shock:

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:53

zzzzzz KUBI тоже наторговали на 180к при суточных торгах мая 7к и 4х днях апреля 30к+ - за 1.5мес рекорд торгов можно сказать
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:07

DmitryZP

Плохо что КУБИ нельзя шортить у моего брокера , да и ликвидность в нем вообще ушла, в свое время меня КУБИ хорошо выручал.

А нефть тем временем уже 80 прошла.

Кстати вышла новость которая к нам не имеет отношения.
США по итогам марта вышли на первое место в мире по добыче нефти.
США в марте оказались на первом месте по объему добычи нефти, опередив Россию, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

США в марте 2018 года добывали в среднем 10,425 миллиона баррелей нефти в сутки, став крупнейшим нефтедобытчиком. На втором месте Россия, которая в марте добывала 10,298 миллиона баррелей в сутки. Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия с объемом добычи 9,907 миллиона баррелей в сутки.

Добыча в России, по данным организации, не изменилась по сравнению с февралем, в США — увеличилась на 1,6% в Саудовской Аравии — сократилась на 0,28%. В феврале ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,298 миллиона баррелей по сравнению с 10,264 миллиона баррелей в США и 9,935 миллиона баррелей в Саудовской Аравии.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:19

Аваль за 4 мес +1 807млн (+426 млн за апрель)... сливайте кто не успел а то ПА15 будет... :twisted:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:52

немного из "подковерного":
http://nashigroshi.org/2018/05/17/konku ... ntrenerho/
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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