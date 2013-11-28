Горно-металлургический комбинат Арселор Миттал Кривой Рог заявляет об остановке большинства производственных мощностей в связи с забастовкой работников железнодорожного цеха, которые требуют повышение заработной платы до европейского уровня в €1 тыс. и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда.
Горно-металлургический комбинат Арселор Миттал Кривой Рог заявляет об остановке большинства производственных мощностей в связи с забастовкой работников железнодорожного цеха, которые требуют повышение заработной платы до европейского уровня в €1 тыс. и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда.
Плохо что КУБИ нельзя шортить у моего брокера , да и ликвидность в нем вообще ушла, в свое время меня КУБИ хорошо выручал.
А нефть тем временем уже 80 прошла.
Кстати вышла новость которая к нам не имеет отношения. США по итогам марта вышли на первое место в мире по добыче нефти.
США в марте оказались на первом месте по объему добычи нефти, опередив Россию, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).
США в марте 2018 года добывали в среднем 10,425 миллиона баррелей нефти в сутки, став крупнейшим нефтедобытчиком. На втором месте Россия, которая в марте добывала 10,298 миллиона баррелей в сутки. Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия с объемом добычи 9,907 миллиона баррелей в сутки.
Добыча в России, по данным организации, не изменилась по сравнению с февралем, в США — увеличилась на 1,6% в Саудовской Аравии — сократилась на 0,28%. В феврале ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,298 миллиона баррелей по сравнению с 10,264 миллиона баррелей в США и 9,935 миллиона баррелей в Саудовской Аравии.
Аваль за 4 мес +1 807млн (+426 млн за апрель)... сливайте кто не успел а то ПА15 будет...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."