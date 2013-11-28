НКЦБФР впервые вынесла предупреждение торговцам за не самое лучшее исполнение заявок клиентов Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку впервые вынесла предупреждение торговцам за не самое лучшее исполнение заявок клиентов. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР. 16 мая уполномоченное лицо НКЦБФР рассмотрела два дела по факту непринятия торговцами ценными бумагами ООО «Навигатор-Инвест» и ООО «Спикер-Брок-Инвест» соответствующих мер с целью получения как можно лучшего результата для своих клиентов. Напомним, что в соответствии с требованиями правил (условий) осуществления деятельности по торговле ценными бумагами, торговцы при выполнении операций с ценными бумагами или другими финансовыми инструментами обязаны принять все необходимые меры с целью получения как можно лучшего результата для своего клиента, учитывая прежде всего цену, и другие условия - расходы, скорость выполнения, вероятность исполнения и расчета, размер заказа, и тому подобное.Кроме того, в этот день участниками биржевых торгов было подано 111 заявок на покупку ценных бумаг ПАО «Укрнефть», и 129 заявок на продажу, что свидетельствует о достаточном спросе на них.Кроме того, в этот день участниками биржевых торгов было подано 187 заявок на покупку ценных бумаг ПАО «Райффайзен Банк Аваль» и 166 заявок на продажу, что свидетельствует о достаточном спросе на них по указанной цене. По результатам рассмотрения дел в связи с реализацией ликвидных акций значительно ниже их рыночной стоимости торговцам ценными бумагами были вынесены предупреждения. В случае повторного нарушения указанных требований, к торговцам может быть применена санкция в виде аннулирования лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке.Подробней:#StockWorld