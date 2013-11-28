НКЦБФР впервые вынесла предупреждение торговцам за не самое лучшее исполнение заявок клиентов Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку впервые вынесла предупреждение торговцам за не самое лучшее исполнение заявок клиентов. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР. 16 мая уполномоченное лицо НКЦБФР рассмотрела два дела по факту непринятия торговцами ценными бумагами ООО «Навигатор-Инвест» и ООО «Спикер-Брок-Инвест» соответствующих мер с целью получения как можно лучшего результата для своих клиентов. Напомним, что в соответствии с требованиями правил (условий) осуществления деятельности по торговле ценными бумагами, торговцы при выполнении операций с ценными бумагами или другими финансовыми инструментами обязаны принять все необходимые меры с целью получения как можно лучшего результата для своего клиента, учитывая прежде всего цену, и другие условия - расходы, скорость выполнения, вероятность исполнения и расчета, размер заказа, и тому подобное.
Несмотря на указанное требование ООО «Спикер-Брок-Инвест» 06.06.2017 года заключил на "Украинской бирже" в интересах своих клиентов два договора поручения о продаже ценных бумаг ПАО «Укрнефть» по цене 0,25 гривны. Хотя в этот день на бирже было заключено 11 биржевых контрактов (без учета РЕПО) с ценными бумагами ПАО «Укрнефть» по цене от 111,3 до 115,8 гривны. Кроме того, в этот день участниками биржевых торгов было подано 111 заявок на покупку ценных бумаг ПАО «Укрнефть», и 129 заявок на продажу, что свидетельствует о достаточном спросе на них.
Другой торговец ценными бумагами ООО «Навигатор-Инвест» 04.10.2017 года заключил на «Украинской бирже» для клиента два биржевых контракта с ценными бумагами ПАО «Райффайзен Банк Аваль» по цене 0,142 гривны. Вместе с тем, в течение 04.10.2017 года биржевой курс ценных бумаг ПАО «Райффайзен Банк Аваль» на указанной бирже составил 0,2823 гривны. Кроме того, в этот день участниками биржевых торгов было подано 187 заявок на покупку ценных бумаг ПАО «Райффайзен Банк Аваль» и 166 заявок на продажу, что свидетельствует о достаточном спросе на них по указанной цене. По результатам рассмотрения дел в связи с реализацией ликвидных акций значительно ниже их рыночной стоимости торговцам ценными бумагами были вынесены предупреждения. В случае повторного нарушения указанных требований, к торговцам может быть применена санкция в виде аннулирования лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке.
Государственная служба геологии и недр Украины отложила до 1 августа остановку действия 17 специальных разрешений на недропользование, принадлежащих государственным компаниям, сообщила пресс-служба ведомства.
"С целью недопущения социально-экономических негативных последствий для Украины мы отсрочили дату остановки 17 спецразрешений, принадлежащих госкомпаниям, до 1 августа 2018 года учитывая тот фактор, что компании еще не успели завершить процедуру получения экологических выводов согласно требованиям закона "Об оценке влияния на окружающую среду", - говорится в сообщении
осударство сохранит 51% "Турбоатома" в госсобственности при его приватизации, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"У нас есть только одна цель: 51% оставить в собственности государства. Это означает, что это будет государственная компания. И, возможно, на 20-25% привлечь международного партнера с мировым именем и безупречной репутацией, возможно, через публичные торги. Чтобы они вошли в капитал завода, и там работало не 3,5 тыс., а 7 тыс. людей", – сказал он.
Премьер уточнил, что правительство намерено двигаться "прозрачно, очень осторожно, максимально учитывая мнение менеджмента компании". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3066751
осударство сохранит 51% "Турбоатома" в госсобственности при его приватизации, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"У нас есть только одна цель: 51% оставить в собственности государства. Это означает, что это будет государственная компания. И, возможно, на 20-25% привлечь международного партнера с мировым именем и безупречной репутацией, возможно, через публичные торги. Чтобы они вошли в капитал завода, и там работало не 3,5 тыс., а 7 тыс. людей", – сказал он.
Премьер уточнил, что правительство намерено двигаться "прозрачно, очень осторожно, максимально учитывая мнение менеджмента компании". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3066751
Ну и кому нужно 20% компании ?
Клоуны. Они хотят так приватизировать, чтобы не приватизировать. "Меджмент" компании никогда не будет за приватизацию, иначе у него нет никаких шансов удержаться при новом собственнике.
St/2 написав:Принудительный выкуп Вам в помощь. Тут бы дивы за 2017 год дали.А ведь решение о сквизе может быть хоть сегодня.
Виталий, не мандражируйте (тем более что у Вас нету акций УБ). Решение о сквизе и само списание акций это разные вещи! Скоро будет офф инфа о дате отсечки... СПОКОЙНЕЕ))))))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."