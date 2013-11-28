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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:35

  Yuri_T написав:немного из "подковерного":
http://nashigroshi.org/2018/05/17/konku ... ntrenerho/


Раньше когда я скидывал инфу от Юрия Николова ( редактор Наших грошей ) ты возмущался его манерой комментировать новости , а вот сейчас начал скидывать новости с одноименного сайта :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:39

НКЦБФР впервые вынесла предупреждение торговцам за не самое лучшее исполнение заявок клиентов Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку впервые вынесла предупреждение торговцам за не самое лучшее исполнение заявок клиентов. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР. 16 мая уполномоченное лицо НКЦБФР рассмотрела два дела по факту непринятия торговцами ценными бумагами ООО «Навигатор-Инвест» и ООО «Спикер-Брок-Инвест» соответствующих мер с целью получения как можно лучшего результата для своих клиентов. Напомним, что в соответствии с требованиями правил (условий) осуществления деятельности по торговле ценными бумагами, торговцы при выполнении операций с ценными бумагами или другими финансовыми инструментами обязаны принять все необходимые меры с целью получения как можно лучшего результата для своего клиента, учитывая прежде всего цену, и другие условия - расходы, скорость выполнения, вероятность исполнения и расчета, размер заказа, и тому подобное.

Несмотря на указанное требование ООО «Спикер-Брок-Инвест» 06.06.2017 года заключил на "Украинской бирже" в интересах своих клиентов два договора поручения о продаже ценных бумаг ПАО «Укрнефть» по цене 0,25 гривны. Хотя в этот день на бирже было заключено 11 биржевых контрактов (без учета РЕПО) с ценными бумагами ПАО «Укрнефть» по цене от 111,3 до 115,8 гривны.
Кроме того, в этот день участниками биржевых торгов было подано 111 заявок на покупку ценных бумаг ПАО «Укрнефть», и 129 заявок на продажу, что свидетельствует о достаточном спросе на них.

Другой торговец ценными бумагами ООО «Навигатор-Инвест» 04.10.2017 года заключил на «Украинской бирже» для клиента два биржевых контракта с ценными бумагами ПАО «Райффайзен Банк Аваль» по цене 0,142 гривны. Вместе с тем, в течение 04.10.2017 года биржевой курс ценных бумаг ПАО «Райффайзен Банк Аваль» на указанной бирже составил 0,2823 гривны.
Кроме того, в этот день участниками биржевых торгов было подано 187 заявок на покупку ценных бумаг ПАО «Райффайзен Банк Аваль» и 166 заявок на продажу, что свидетельствует о достаточном спросе на них по указанной цене. По результатам рассмотрения дел в связи с реализацией ликвидных акций значительно ниже их рыночной стоимости торговцам ценными бумагами были вынесены предупреждения. В случае повторного нарушения указанных требований, к торговцам может быть применена санкция в виде аннулирования лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке.

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/n ... orghovtsam
#StockWorld
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:41

zzzzzz
по-пятницам я ни с кем не спорю :)

для восстановления памяти, напомни пож. суть возмущений.
желательно с цитатами.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:42

Yuri_T
тебя удивила в плохом смысле его витиеватая манера изложения сути )
Это было может около года тому назад, прости но мне лень искать цитату)
А вообще советую , подпишись на него.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011112463696
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:57

Государственная служба геологии и недр Украины отложила до 1 августа остановку действия 17 специальных разрешений на недропользование, принадлежащих государственным компаниям, сообщила пресс-служба ведомства.

"С целью недопущения социально-экономических негативных последствий для Украины мы отсрочили дату остановки 17 спецразрешений, принадлежащих госкомпаниям, до 1 августа 2018 года учитывая тот фактор, что компании еще не успели завершить процедуру получения экологических выводов согласно требованиям закона "Об оценке влияния на окружающую среду", - говорится в сообщении


Вранье, Укрнафта на основании решения суда продолжает добычу не смотря на окончание 8 спецразрешений
https://biz.censor.net.ua/news/3065934/ ... litsenziyi
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:39

осударство сохранит 51% "Турбоатома" в госсобственности при его приватизации, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.


"У нас есть только одна цель: 51% оставить в собственности государства. Это означает, что это будет государственная компания. И, возможно, на 20-25% привлечь международного партнера с мировым именем и безупречной репутацией, возможно, через публичные торги. Чтобы они вошли в капитал завода, и там работало не 3,5 тыс., а 7 тыс. людей", – сказал он.

Премьер уточнил, что правительство намерено двигаться "прозрачно, очень осторожно, максимально учитывая мнение менеджмента компании". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3066751


Ну и кому нужно 20% компании ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:43

Re: Идеи: портфель

не пора ли хапать Укрнефть?
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:43

  zzzzzz написав:
осударство сохранит 51% "Турбоатома" в госсобственности при его приватизации, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.


"У нас есть только одна цель: 51% оставить в собственности государства. Это означает, что это будет государственная компания. И, возможно, на 20-25% привлечь международного партнера с мировым именем и безупречной репутацией, возможно, через публичные торги. Чтобы они вошли в капитал завода, и там работало не 3,5 тыс., а 7 тыс. людей", – сказал он.

Премьер уточнил, что правительство намерено двигаться "прозрачно, очень осторожно, максимально учитывая мнение менеджмента компании". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3066751


Ну и кому нужно 20% компании ?


Клоуны. Они хотят так приватизировать, чтобы не приватизировать. "Меджмент" компании никогда не будет за приватизацию, иначе у него нет никаких шансов удержаться при новом собственнике.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:44

  Investor_33 написав:Аваль за 4 мес +1 807млн (+426 млн за апрель)... сливайте кто не успел а то ПА15 будет... :twisted:


Принудительный выкуп Вам в помощь. Тут бы дивы за 2017 год дали.
А ведь решение о сквизе может быть хоть сегодня.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:57

Re: Идеи: портфель

  St/2 написав:Принудительный выкуп Вам в помощь. Тут бы дивы за 2017 год дали.А ведь решение о сквизе может быть хоть сегодня.

Виталий, не мандражируйте (тем более что у Вас нету акций УБ). Решение о сквизе и само списание акций это разные вещи! Скоро будет офф инфа о дате отсечки... СПОКОЙНЕЕ))))))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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