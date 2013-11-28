Средний биржевой курс получится 33,8 коп
Не лучше ли сначала завершить бай-бек по 31,3?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:59
Средний биржевой курс получится 33,8 коп
Не лучше ли сначала завершить бай-бек по 31,3?
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:22
Re: Идеи: портфель
18.05.2018:
НДУ разослал сообщение о снятии ограничений по акциям AVDK "виключно для здійснення операції переведення на рахунок заявника вимоги" (у зв'язку з перерахуванням коштів).
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