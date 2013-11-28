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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:59

  St/2 написав:
  Investor_33 написав:Аваль за 4 мес +1 807млн (+426 млн за апрель)... сливайте кто не успел а то ПА15 будет... :twisted:


Принудительный выкуп Вам в помощь. Тут бы дивы за 2017 год дали.
А ведь решение о сквизе может быть хоть сегодня.


Средний биржевой курс получится 33,8 коп
Не лучше ли сначала завершить бай-бек по 31,3?
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:22

Re: Идеи: портфель

18.05.2018:
НДУ разослал сообщение о снятии ограничений по акциям AVDK "виключно для здійснення операції переведення на рахунок заявника вимоги" (у зв'язку з перерахуванням коштів).
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:54

Мечтательный бычок
жаль, что я не художник, я бы картины с нее писал (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:57

  St/2 написав:А ведь решение о сквизе может быть хоть сегодня.

вот и посмотрим, отличается чем-то австрийский мажор от рыжего барыги или нет.
недолго ждать осталось.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:02

  Yuri_T написав:
  St/2 написав:А ведь решение о сквизе может быть хоть сегодня.

вот и посмотрим, отличается чем-то австрийский мажор от рыжего барыги или нет.
недолго ждать осталось.


Виталик мыслит как совок и не хочет понять что если Австрияки кинут акционеров в Украине, то в ЕС акционеры Райфайзена тоже сильно огорчаться , а это негативное пятно на имидже, которое надолго останется.

Это рыжему плевать на его репутацию, у него её просто нет.
А у Райфайзена много акцонеров , и кидалово акционеров может оставить плохой отпечаток.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:10

  Мечтательный бычок написав:не пора ли хапать Укрнефть?

на чем?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:11

zzzzzz
я бы только не вешал ярлыки.
не хочется засрать эту ветку так, как на финансах засрано везде.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:22

  Yuri_T написав:zzzzzz
я бы только не вешал ярлыки.

Ага, то есть твои регулярные подколы про мои минлоты это все нормально , да ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:26

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:
  St/2 написав:А ведь решение о сквизе может быть хоть сегодня.

вот и посмотрим, отличается чем-то австрийский мажор от рыжего барыги или нет.
недолго ждать осталось.


Виталик мыслит как совок и не хочет понять что если Австрияки кинут акционеров в Украине, то в ЕС акционеры Райфайзена тоже сильно огорчаться , а это негативное пятно на имидже, которое надолго останется.

Это рыжему плевать на его репутацию, у него её просто нет.
А у Райфайзена много акцонеров , и кидалово акционеров может оставить плохой отпечаток.


т.е. кидать иностранцев это сугубо наша преференция? Вот прямо сейчас лепится очередной пирамидон ОВДП, в том числе и с участием иностранцев.
А что до огорчения акционеров австрияк и отпечатков - то я вас умоляю... Киприоты сколько списали со счетов? и что?
Что до Аваля - то где обьява за дивиди? В прошлом году с 20 - 22 мая деньги начали заходить. Сейчас и даты среза нет
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:34

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск ПАО «Укрнафта» и обязал Государственную фискальную службу описать в налоговый залог спорные 2 млрд куб. м природного газа. Об этом говорится в решении суда от 11 мая, обнародованном в госреестре.

Речь идет о газе, который был добыт «Укрнафтой» еще в 2006 г. и направлен «Нафтогазом» на нужды населения по действующему на тот момент законодательству.

«Укрнафта» оценивает его стоимость в 13,6 млрд грн и требует от ГФС принять спорный актив в качестве погашения ее долга, который на 1 мая 2018 г. составлял 14,93 млрд грн.

Это уже второй случай, когда Окружной админсуд принимает решение в пользу «Укрнафты» по данному спору. Предыдущее решение было принято 8 июня 2016 г., но после рассмотрения в вышестоящих инстанциях, Верховный суд Украины его отменил и направил дело на повторное рассмотрение.
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