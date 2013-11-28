Средний биржевой курс получится 33,8 коп
Не лучше ли сначала завершить бай-бек по 31,3?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:59
Средний биржевой курс получится 33,8 коп
Не лучше ли сначала завершить бай-бек по 31,3?
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:22
Re: Идеи: портфель
18.05.2018:
НДУ разослал сообщение о снятии ограничений по акциям AVDK "виключно для здійснення операції переведення на рахунок заявника вимоги" (у зв'язку з перерахуванням коштів).
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:54
Мечтательный бычок
жаль, что я не художник, я бы картины с нее писал (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:57
вот и посмотрим, отличается чем-то австрийский мажор от рыжего барыги или нет.
недолго ждать осталось.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:02
Виталик мыслит как совок и не хочет понять что если Австрияки кинут акционеров в Украине, то в ЕС акционеры Райфайзена тоже сильно огорчаться , а это негативное пятно на имидже, которое надолго останется.
Это рыжему плевать на его репутацию, у него её просто нет.
А у Райфайзена много акцонеров , и кидалово акционеров может оставить плохой отпечаток.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:10
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:11
zzzzzz
я бы только не вешал ярлыки.
не хочется засрать эту ветку так, как на финансах засрано везде.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:22
Ага, то есть твои регулярные подколы про мои минлоты это все нормально , да ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:26
т.е. кидать иностранцев это сугубо наша преференция? Вот прямо сейчас лепится очередной пирамидон ОВДП, в том числе и с участием иностранцев.
А что до огорчения акционеров австрияк и отпечатков - то я вас умоляю... Киприоты сколько списали со счетов? и что?
Что до Аваля - то где обьява за дивиди? В прошлом году с 20 - 22 мая деньги начали заходить. Сейчас и даты среза нет
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:34
Окружной административный суд Киева удовлетворил иск ПАО «Укрнафта» и обязал Государственную фискальную службу описать в налоговый залог спорные 2 млрд куб. м природного газа. Об этом говорится в решении суда от 11 мая, обнародованном в госреестре.
Речь идет о газе, который был добыт «Укрнафтой» еще в 2006 г. и направлен «Нафтогазом» на нужды населения по действующему на тот момент законодательству.
«Укрнафта» оценивает его стоимость в 13,6 млрд грн и требует от ГФС принять спорный актив в качестве погашения ее долга, который на 1 мая 2018 г. составлял 14,93 млрд грн.
Это уже второй случай, когда Окружной админсуд принимает решение в пользу «Укрнафты» по данному спору. Предыдущее решение было принято 8 июня 2016 г., но после рассмотрения в вышестоящих инстанциях, Верховный суд Украины его отменил и направил дело на повторное рассмотрение.
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