воспользуюсь риторикой президента.
"на моє тверде переконання", в твоих минлотах нет ничего предосудительного
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:39
воспользуюсь риторикой президента.
"на моє тверде переконання", в твоих минлотах нет ничего предосудительного
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:56
Аспирант1 Ніхто не сумнівається в можливостях Бєні в українських судах. Скоро наші суди будуть закони фізики відміняти.
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