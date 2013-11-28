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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:34
Окружной административный суд Киева удовлетворил иск ПАО «Укрнафта» и обязал Государственную фискальную службу описать в налоговый залог спорные 2 млрд куб. м природного газа. Об этом говорится в решении суда от 11 мая, обнародованном в госреестре.
Речь идет о газе, который был добыт «Укрнафтой» еще в 2006 г. и направлен «Нафтогазом» на нужды населения по действующему на тот момент законодательству.
«Укрнафта» оценивает его стоимость в 13,6 млрд грн и требует от ГФС принять спорный актив в качестве погашения ее долга, который на 1 мая 2018 г. составлял 14,93 млрд грн.
Это уже второй случай, когда Окружной админсуд принимает решение в пользу «Укрнафты» по данному спору. Предыдущее решение было принято 8 июня 2016 г., но после рассмотрения в вышестоящих инстанциях, Верховный суд Украины его отменил и направил дело на повторное рассмотрение.
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Аспирант1
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:39
zzzzzz написав: Yuri_T написав:zzzzzz
я бы только не вешал ярлыки.
Ага, то есть твои регулярные подколы про мои минлоты это все нормально , да ?
воспользуюсь риторикой президента.
"на моє тверде переконання", в твоих минлотах нет ничего предосудительного
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:56
Аспирант1 Ніхто не сумнівається в можливостях Бєні в українських судах. Скоро наші суди будуть закони фізики відміняти.
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Філ
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:25
Камикадзе написав:
Средний биржевой курс получится 33,8 коп
Выходит что до 32 можно смело реинвестировать очередные дивиденды?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Investor_33
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:13
Investor_33 написав: Камикадзе написав:
Средний биржевой курс получится 33,8 коп
Выходит что до 32 можно смело реинвестировать очередные дивиденды?
Инвестируйте
1) ИМХО сквиза не будет
Банкам нужны деньги, а не акции. Стратегия РБИ - привлечение средств за счет продажи акций в дочерних компаниях восточной европы. В 2015 году было 96%, сейчас 68 и уменьшается. Цитата из уведомления за март:
Зменшення частки простих iменних акцiй Банку у власностi Iстотного Учасника вiдбулося за наслiдками продажу акцiй на вторинному ринку.
Хотели бы сквиз, уже бы сделали
2) Авалю не выгоден бай-бек. Затянут срез на двд что-бы уменьшить число желающих уйти
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Камикадзе
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:38
Камикадзе
Значит РБИ на гребне волны потихоньку продают свои акции Аваля, таким образом зарабатывают?
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joik
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:05
Камикадзе написав: St/2 написав: Investor_33 написав:
Аваль за 4 мес +1 807млн (+426 млн за апрель)... сливайте кто не успел а то ПА15 будет...
Принудительный выкуп Вам в помощь. Тут бы дивы за 2017 год дали.
А ведь решение о сквизе может быть хоть сегодня.
Средний биржевой курс получится 33,8 коп
Не лучше ли сначала завершить бай-бек по 31,3?
Я могу ошибаться, но если 95% набути до вступления закона о сквизе в силу, то при принудительном выкупе биржевой курс учитывать не обязательно.
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St/2
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:18
zzzzzz написав: Yuri_T написав: St/2 написав:
А ведь решение о сквизе может быть хоть сегодня.
вот и посмотрим, отличается чем-то австрийский мажор от рыжего барыги или нет.
недолго ждать осталось.
Виталик мыслит как совок и не хочет понять что если Австрияки кинут акционеров в Украине, то в ЕС акционеры Райфайзена тоже сильно огорчаться , а это негативное пятно на имидже, которое надолго останется.
Это рыжему плевать на его репутацию, у него её просто нет.
А у Райфайзена много акцонеров , и кидалово акционеров может оставить плохой отпечаток.
И это говорит представитель каменного века, который черенками проводит демократические реформы ))
Креди агриколь как то собрали удочки с сдрыснули с Аргентины в самый интимный момент. И ничего, не скисли, эталон сервиса на билборде.
Все что в рамках закона, не кидок, а оптимизация, за это наб совет директору бонусы навешивает под Новый год.
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St/2
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:23
Investor_33 написав: Камикадзе написав:
Средний биржевой курс получится 33,8 коп
Выходит что до 32 можно смело реинвестировать очередные дивиденды?
ну если верить Лавченчуку который в конце собрания на вопрос об ожиданих прибыли заикнулся что будет больше 6 ярдов, думаю стоит не только реинвестировать а и добавлять
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X-Fresh
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:57
Investor_33 написав:
Аваль за 4 мес +1 807млн (+426 млн за апрель)... сливайте кто не успел а то ПА15 будет...
Немного снизился темп по сравнению с прошлым годом
Прибыль Аваля по данным АУБ за апрель составила +426 млн , всего за 4 месяца Аваль имеет прибыль 1876 млн грн
Живите своим умом!
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zzzzzz
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