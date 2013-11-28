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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:34

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск ПАО «Укрнафта» и обязал Государственную фискальную службу описать в налоговый залог спорные 2 млрд куб. м природного газа. Об этом говорится в решении суда от 11 мая, обнародованном в госреестре.

Речь идет о газе, который был добыт «Укрнафтой» еще в 2006 г. и направлен «Нафтогазом» на нужды населения по действующему на тот момент законодательству.

«Укрнафта» оценивает его стоимость в 13,6 млрд грн и требует от ГФС принять спорный актив в качестве погашения ее долга, который на 1 мая 2018 г. составлял 14,93 млрд грн.

Это уже второй случай, когда Окружной админсуд принимает решение в пользу «Укрнафты» по данному спору. Предыдущее решение было принято 8 июня 2016 г., но после рассмотрения в вышестоящих инстанциях, Верховный суд Украины его отменил и направил дело на повторное рассмотрение.
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:39

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:zzzzzz
я бы только не вешал ярлыки.

Ага, то есть твои регулярные подколы про мои минлоты это все нормально , да ?

воспользуюсь риторикой президента.
"на моє тверде переконання", в твоих минлотах нет ничего предосудительного :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:56

Аспирант1 Ніхто не сумнівається в можливостях Бєні в українських судах. Скоро наші суди будуть закони фізики відміняти.
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:25

Re: Идеи: портфель

  Камикадзе написав:Средний биржевой курс получится 33,8 коп

Выходит что до 32 можно смело реинвестировать очередные дивиденды?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:13

  Investor_33 написав:
  Камикадзе написав:Средний биржевой курс получится 33,8 коп

Выходит что до 32 можно смело реинвестировать очередные дивиденды?


Инвестируйте
1) ИМХО сквиза не будет
Банкам нужны деньги, а не акции. Стратегия РБИ - привлечение средств за счет продажи акций в дочерних компаниях восточной европы. В 2015 году было 96%, сейчас 68 и уменьшается. Цитата из уведомления за март:
Зменшення частки простих iменних акцiй Банку у власностi Iстотного Учасника вiдбулося за наслiдками продажу акцiй на вторинному ринку.
Хотели бы сквиз, уже бы сделали
2) Авалю не выгоден бай-бек. Затянут срез на двд что-бы уменьшить число желающих уйти
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:38

Камикадзе
Значит РБИ на гребне волны потихоньку продают свои акции Аваля, таким образом зарабатывают?
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:05

  Камикадзе написав:
  St/2 написав:
  Investor_33 написав:Аваль за 4 мес +1 807млн (+426 млн за апрель)... сливайте кто не успел а то ПА15 будет... :twisted:


Принудительный выкуп Вам в помощь. Тут бы дивы за 2017 год дали.
А ведь решение о сквизе может быть хоть сегодня.


Средний биржевой курс получится 33,8 коп
Не лучше ли сначала завершить бай-бек по 31,3?

Я могу ошибаться, но если 95% набути до вступления закона о сквизе в силу, то при принудительном выкупе биржевой курс учитывать не обязательно.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:18

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:
  St/2 написав:А ведь решение о сквизе может быть хоть сегодня.

вот и посмотрим, отличается чем-то австрийский мажор от рыжего барыги или нет.
недолго ждать осталось.


Виталик мыслит как совок и не хочет понять что если Австрияки кинут акционеров в Украине, то в ЕС акционеры Райфайзена тоже сильно огорчаться , а это негативное пятно на имидже, которое надолго останется.

Это рыжему плевать на его репутацию, у него её просто нет.
А у Райфайзена много акцонеров , и кидалово акционеров может оставить плохой отпечаток.


И это говорит представитель каменного века, который черенками проводит демократические реформы ))

Креди агриколь как то собрали удочки с сдрыснули с Аргентины в самый интимный момент. И ничего, не скисли, эталон сервиса на билборде.

Все что в рамках закона, не кидок, а оптимизация, за это наб совет директору бонусы навешивает под Новый год.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:23

  Investor_33 написав:
  Камикадзе написав:Средний биржевой курс получится 33,8 коп

Выходит что до 32 можно смело реинвестировать очередные дивиденды?


ну если верить Лавченчуку который в конце собрания на вопрос об ожиданих прибыли заикнулся что будет больше 6 ярдов, думаю стоит не только реинвестировать а и добавлять
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:57

  Investor_33 написав:Аваль за 4 мес +1 807млн (+426 млн за апрель)... сливайте кто не успел а то ПА15 будет... :twisted:


Немного снизился темп по сравнению с прошлым годом

Прибыль Аваля по данным АУБ за апрель составила +426 млн , всего за 4 месяца Аваль имеет прибыль 1876 млн грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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