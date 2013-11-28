Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:34

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск ПАО «Укрнафта» и обязал Государственную фискальную службу описать в налоговый залог спорные 2 млрд куб. м природного газа. Об этом говорится в решении суда от 11 мая, обнародованном в госреестре.



Речь идет о газе, который был добыт «Укрнафтой» еще в 2006 г. и направлен «Нафтогазом» на нужды населения по действующему на тот момент законодательству.



«Укрнафта» оценивает его стоимость в 13,6 млрд грн и требует от ГФС принять спорный актив в качестве погашения ее долга, который на 1 мая 2018 г. составлял 14,93 млрд грн.



Это уже второй случай, когда Окружной админсуд принимает решение в пользу «Укрнафты» по данному спору. Предыдущее решение было принято 8 июня 2016 г., но после рассмотрения в вышестоящих инстанциях, Верховный суд Украины его отменил и направил дело на повторное рассмотрение.