Обязательно. Так что, по Авалю Вы ошибаетесь.
Но только в этом, в остальном похоже будете правы
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:28
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:33
Думаю paolot, що Ви помиляєтесь.
У випадку з BAVL, AZST, MMKI на біржовий курс після нововведень мажор може взагалі не звертати уваги.
Як оцінювач оцінить бабу Валю - стільки і буде, але є надія, що оцінювач буде справедливий і незалежний, а токсичні активи справедливо у фін. звітності враховані
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