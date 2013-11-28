Обязательно. Так что, по Авалю Вы ошибаетесь.
Но только в этом, в остальном похоже будете правы
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:28
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:33
Думаю paolot, що по BAVL Ви помиляєтесь. Звідки така переконаність ?
У випадку з BAVL, AZST, MMKI на біржовий курс після нововведень мажор може взагалі не звертати уваги.
Як оцінювач оцінить бабу Валю - стільки і буде, але є надія, що оцінювач буде справедливий і незалежний, а токсичні активи справедливо у фін. звітності враховані або викуп буде не тепер, а коли BAVL ще подорожчає.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:51
Serhij
По собственному капиталу банк регулярно подает отчетность в НБУ. Потому оценщик навряд сможет сильно отойти от этой цифры. Остается оценить Гудвил, для Аваля он положительный, для страны отрицательный, так что вполне сводится к нулю.
Так что для меня вопрос сугубо в сроках, до дивов за 2017, после начисления дивов за 2017, после начисления дивов за 2018. Но учитывая регулярные заявления, что для банка миноры это обуза и желание Райфайзен Интернешенал выйти из Украины, вопрос принудительного выкупа уже не вопрос.
Додано: Суб 19 тра, 2018 00:34
Самое неудачное НКЦПФР за всю историю ФР Украины. Как убить все за пару лет.. Такое даже при овощах непозволяли..
Возможно Драгон подвис в бумагах и наверное в виде отката откупили у них по нормальной цене их пакеты рыжего, но в замен развели остальных.. ИМХО..
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