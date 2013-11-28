Обязательно. Так что, по Авалю Вы ошибаетесь.
Но только в этом, в остальном похоже будете правы
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:28
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:33
Думаю paolot, що по BAVL Ви помиляєтесь. Звідки така переконаність ?
У випадку з BAVL, AZST, MMKI на біржовий курс після нововведень мажор може взагалі не звертати уваги.
Як оцінювач оцінить бабу Валю - стільки і буде, але є надія, що оцінювач буде справедливий і незалежний, а токсичні активи справедливо у фін. звітності враховані або викуп буде не тепер, а коли BAVL ще подорожчає.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:51
Serhij
По собственному капиталу банк регулярно подает отчетность в НБУ. Потому оценщик навряд сможет сильно отойти от этой цифры. Остается оценить Гудвил, для Аваля он положительный, для страны отрицательный, так что вполне сводится к нулю.
Так что для меня вопрос сугубо в сроках, до дивов за 2017, после начисления дивов за 2017, после начисления дивов за 2018. Но учитывая регулярные заявления, что для банка миноры это обуза и желание Райфайзен Интернешенал выйти из Украины, вопрос принудительного выкупа уже не вопрос.
Додано: Суб 19 тра, 2018 00:34
Самое неудачное НКЦПФР за всю историю ФР Украины. Как убить все за пару лет.. Такое даже при овощах непозволяли..
Возможно Драгон подвис в бумагах и наверное в виде отката откупили у них по нормальной цене их пакеты рыжего, но в замен развели остальных.. ИМХО..
Додано: Суб 19 тра, 2018 07:36
Незнаю как сказать: это не совсем верно или это совсем не верно?
Переходные положения для оценки внелистинговых бумаг отсылают к действующему законодательству по оценке имущества. При всем богатстве выбора после отсева для акций, по которым расчитывался биржевой курс, останется только вариант оценки по рыночной стоимости на основе биржевого курса.
"Всё проходит, и это пройдёт"
|