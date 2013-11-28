St/2 написав:Я могу ошибаться, но если 95% набути до вступления закона о сквизе в силу, то при принудительном выкупе биржевой курс учитывать не обязательно.
Обязательно. Так что, по Авалю Вы ошибаетесь. Но только в этом, в остальном похоже будете правы
Думаю paolot, що по BAVL Ви помиляєтесь. Звідки така переконаність ? У випадку з BAVL, AZST, MMKI на біржовий курс після нововведень мажор може взагалі не звертати уваги. Як оцінювач оцінить бабу Валю - стільки і буде, але є надія, що оцінювач буде справедливий і незалежний, а токсичні активи справедливо у фін. звітності враховані або викуп буде не тепер, а коли BAVL ще подорожчає.
Serhij По собственному капиталу банк регулярно подает отчетность в НБУ. Потому оценщик навряд сможет сильно отойти от этой цифры. Остается оценить Гудвил, для Аваля он положительный, для страны отрицательный, так что вполне сводится к нулю.
Так что для меня вопрос сугубо в сроках, до дивов за 2017, после начисления дивов за 2017, после начисления дивов за 2018. Но учитывая регулярные заявления, что для банка миноры это обуза и желание Райфайзен Интернешенал выйти из Украины, вопрос принудительного выкупа уже не вопрос.
Самое неудачное НКЦПФР за всю историю ФР Украины. Как убить все за пару лет.. Такое даже при овощах непозволяли.. Возможно Драгон подвис в бумагах и наверное в виде отката откупили у них по нормальной цене их пакеты рыжего, но в замен развели остальных.. ИМХО..
Камикадзе написав:Средний биржевой курс получится 33,8 коп
Я могу ошибаться, но если 95% набути до вступления закона о сквизе в силу, то при принудительном выкупе биржевой курс учитывать не обязательно.
Незнаю как сказать: это не совсем верно или это совсем не верно?
Переходные положения для оценки внелистинговых бумаг отсылают к действующему законодательству по оценке имущества. При всем богатстве выбора после отсева для акций, по которым расчитывался биржевой курс, останется только вариант оценки по рыночной стоимости на основе биржевого курса.
St/2 написав:Я могу ошибаться, но если 95% набути до вступления закона о сквизе в силу, то при принудительном выкупе биржевой курс учитывать не обязательно.
Незнаю как сказать: это не совсем верно или это совсем не верно?
Переходные положения для оценки внелистинговых бумаг отсылают к действующему законодательству по оценке имущества. При всем богатстве выбора после отсева для акций, по которым расчитывался биржевой курс, останется только вариант оценки по рыночной стоимости на основе биржевого курса.
Думаю, що Ви помиляєтесь, колего. В перехідних положеннях записано:
2. Протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом особа (особи, які діють спільно), яка станом на дату набрання чинності цим Законом є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їй або її афілійованим особам, вже є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства (далі - заявник вимоги), має право застосувати положення статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" виключно в порядку та на умовах, визначених у цьому пункті.
Для цілей цього пункту ціною обов’язкового продажу акцій є:
щодо акцій товариств, акції яких включено до біржового реєстру, - середній біржовий курс таких акцій на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню отримання товариством передбаченого цим пунктом повідомлення;
щодо акцій інших товариств - ринкова вартість акцій, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на дату отримання товариством передбаченого цим пунктом повідомлення.
BAVL позалістинговий, а отже не входить в біржовий реєстр, отже візьмуть 2 абзац - оцінка суб'єктом оціночної діяльності ... В законі "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" нічого не знайшов про біржовий курс
Serhij написав:BAVL позалістинговий, а отже не входить в біржовий реєстр
чтобы долго не спорить:
К торгам на "Украинской бирже" могут быть допущены ценные бумаги и финансовые инструменты, выпущенные и зарегистрированные в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, в процессе их размещения и обращения. Ценные бумаги допускаются к обращению на "Украинской бирже", путем включения их в биржевой список: с внесением в соответствующий уровень Котировочного листа (1-й или 2-й уровень листинга); как внелистинговые (нулевой уровень листинга), с возможным последующим включением в первый или второй уровень, после достижения установленных критериев.
Serhij написав:BAVL позалістинговий, а отже не входить в біржовий реєстр
чтобы долго не спорить:
К торгам на "Украинской бирже" могут быть допущены ценные бумаги и финансовые инструменты, выпущенные и зарегистрированные в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, в процессе их размещения и обращения. Ценные бумаги допускаются к обращению на "Украинской бирже", путем включения их в биржевой список: с внесением в соответствующий уровень Котировочного листа (1-й или 2-й уровень листинга); как внелистинговые (нулевой уровень листинга), с возможным последующим включением в первый или второй уровень, после достижения установленных критериев.