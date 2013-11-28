Додано: Суб 19 тра, 2018 09:02

Serhij

Кроме того, Аваль на днях станет ПрАТ.

Являются ли цены угод на бирже для не публичной компании как критерий оценки стоимости доли в ПрАТ, очень даже интересный вопрос.





Но самое главное, Аваль банк и подает отчетность по регулярному капиталу, эту отчетность принимает регулятор, то есть НБУ. Какой смысл выкупать мин лоты с рынка дороже капитала я не пойму? Опять же, есть примеры Укрсиба и Кредобанка, ни BNP Paribas ни PKO Bank Polski не последние игроки на фин рынке ЕС, но это их не остановило устаноить цены выкупа порядка капитала.



Как я понимаю, форма с голосованием против ПрАТ на собрании это возможность выйти по разумной цене крупным акционерам, у которых десятки миллионов акций и стакан УБ просто не переварит такие объемы.



Главная интрига данного кейса, выплатят ли дивы 2017 до выкупа по 31 коп. Потом, либо продать через стакан очередному буратине либо получить принудительный выкуп по оценочной стоимости порядка капитала.