а вот и весь биржевой список. он же "реестр".
основной вопрос не в этом, а рассчитывался ли биржевой курс.
у большинства отсквиженных эмитентов такого курса не было почти совсем.
у Аваля ситуация иная.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 19 тра, 2018 08:51
Serhij
а вот и весь биржевой список. он же "реестр".
основной вопрос не в этом, а рассчитывался ли биржевой курс.
у большинства отсквиженных эмитентов такого курса не было почти совсем.
у Аваля ситуация иная.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 19 тра, 2018 08:53
тогда объясните, пож., что такое реестр. я не понимаю разницы.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 19 тра, 2018 08:54
Додано: Суб 19 тра, 2018 08:58
а есть какая-то норма, типа правил биржи и т.п., где можно прочитать именно такую трактовку?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 19 тра, 2018 09:02
Serhij
Кроме того, Аваль на днях станет ПрАТ.
Являются ли цены угод на бирже для не публичной компании как критерий оценки стоимости доли в ПрАТ, очень даже интересный вопрос.
Но самое главное, Аваль банк и подает отчетность по регулярному капиталу, эту отчетность принимает регулятор, то есть НБУ. Какой смысл выкупать мин лоты с рынка дороже капитала я не пойму? Опять же, есть примеры Укрсиба и Кредобанка, ни BNP Paribas ни PKO Bank Polski не последние игроки на фин рынке ЕС, но это их не остановило устаноить цены выкупа порядка капитала.
Как я понимаю, форма с голосованием против ПрАТ на собрании это возможность выйти по разумной цене крупным акционерам, у которых десятки миллионов акций и стакан УБ просто не переварит такие объемы.
Главная интрига данного кейса, выплатят ли дивы 2017 до выкупа по 31 коп. Потом, либо продать через стакан очередному буратине либо получить принудительный выкуп по оценочной стоимости порядка капитала.
Додано: Суб 19 тра, 2018 09:03
На істину не претендую, бо це, звичайно, не визначення, але розумію так. Логічно, що десь має бути визначення, інакше до цього можна придратися тим, хто хоче залазити у судові дебрі і оскаржувати ціну викупу, а не сам принцип
Востаннє редагувалось Serhij в Суб 19 тра, 2018 09:08, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 19 тра, 2018 09:04
мы месяца три назад этот вопрос обсуждали, Виталик закончил дискуссию фразой "тогда куплю немного Аваля", но сейчас снова и снова запускается эта тема.
порылся, нашел тот пост.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 19 тра, 2018 09:09
Аваль не выполняет требование по фрифлоу
Но вопрос не в плоскости репрезентативности биржевого курса который считает УБ, а в том, должен ли он учитываться в принципе при расчете цены принудительного выкупа, учитывая нормы переходных положений.
И еще вопрос к практикам, сколько было принудительных выкупов по новому закону и в скольких из них выкуп был по цене биржевого курса?
Додано: Суб 19 тра, 2018 09:10
Yuri_T
Деньги за морем, дорого везти обратно, а мин лотами балоться лень))
Востаннє редагувалось St/2 в Суб 19 тра, 2018 09:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 19 тра, 2018 09:10
эта ссылка не убеждает в Вашей правоте. к сож.
я вижу биржевой список, туда входят многие ценные бумаги. включая Аваль
потом смотрю результаты торгов и вижу там биржевой курс акций банка Аваль.
для судебного спора с банком Аваль или с заявителем требования по сквизу мне этого вполне достаточно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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