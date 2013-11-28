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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2036203720382039>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 08:51

Serhij
а вот и весь биржевой список. он же "реестр".
http://www.ux.ua/ru/issues.aspx

основной вопрос не в этом, а рассчитывался ли биржевой курс.
у большинства отсквиженных эмитентов такого курса не было почти совсем.
у Аваля ситуация иная.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 08:53

  Serhij написав:BAVL у списку, але не в реєстрі.

тогда объясните, пож., что такое реестр. я не понимаю разницы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 08:54

  Yuri_T написав:
  Serhij написав:BAVL у списку, але не в реєстрі.

тогда объясните, пож., что такое реестр. я не понимаю разницы.

Реєстр = лістинг
Serhij
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 08:58

  Serhij написав:
  Yuri_T написав:
  Serhij написав:BAVL у списку, але не в реєстрі.

тогда объясните, пож., что такое реестр. я не понимаю разницы.

Реєстр = лістинг

а есть какая-то норма, типа правил биржи и т.п., где можно прочитать именно такую трактовку?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:02

Serhij
Кроме того, Аваль на днях станет ПрАТ.
Являются ли цены угод на бирже для не публичной компании как критерий оценки стоимости доли в ПрАТ, очень даже интересный вопрос.


Но самое главное, Аваль банк и подает отчетность по регулярному капиталу, эту отчетность принимает регулятор, то есть НБУ. Какой смысл выкупать мин лоты с рынка дороже капитала я не пойму? Опять же, есть примеры Укрсиба и Кредобанка, ни BNP Paribas ни PKO Bank Polski не последние игроки на фин рынке ЕС, но это их не остановило устаноить цены выкупа порядка капитала.

Как я понимаю, форма с голосованием против ПрАТ на собрании это возможность выйти по разумной цене крупным акционерам, у которых десятки миллионов акций и стакан УБ просто не переварит такие объемы.

Главная интрига данного кейса, выплатят ли дивы 2017 до выкупа по 31 коп. Потом, либо продать через стакан очередному буратине либо получить принудительный выкуп по оценочной стоимости порядка капитала.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:03

  Yuri_T написав:
  Serhij написав:
  Yuri_T написав:тогда объясните, пож., что такое реестр. я не понимаю разницы.

Реєстр = лістинг

а есть какая-то норма, типа правил биржи и т.п., где можно прочитать именно такую трактовку?

http://www.ux.ua/s251
У біржовий список можуть бути включені:

цінні папери, які допускаються до торгівлі на біржі в процесі їх обігу із проходженням процедури лістингу (включення до Біржового реєстру)
цінні папери, які допускаються до торгівлі на біржі в процесі їх обігу або відкритого (публічного) розміщення без проходження процедури лістингу (без включення до Біржового реєстру)

На істину не претендую, бо це, звичайно, не визначення, але розумію так. Логічно, що десь має бути визначення, інакше до цього можна придратися тим, хто хоче залазити у судові дебрі і оскаржувати ціну викупу, а не сам принцип
Востаннє редагувалось Serhij в Суб 19 тра, 2018 09:08, всього редагувалось 3 разів.
Serhij
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:04

мы месяца три назад этот вопрос обсуждали, Виталик закончил дискуссию фразой "тогда куплю немного Аваля", но сейчас снова и снова запускается эта тема.

порылся, нашел тот пост. :mrgreen: :mrgreen:

  St/2 написав:rusich
Насколько я понял, надо взять курс за 3 мес с каждой площадки и посчитать среднюю.
По УБ получается 29 коп. Но средняя штука такая, я выкинул пару цен по 27 и добавил по 50, средняя подросла на 1 коп. Так что в точке манипулировать смысла нет.

Самый оптимальный сценарий для миноров, это выкуп через 2-3 мес после среза на дивы.
Самый оптимальный сценарий для мажера, это выкуп перед дивами.

Цена вопроса, 3 млн дол дивами + 1 или 2 млн дол курсовой разницы которую могут накрутить перед дивам, и еще пару млн грн расходов на организацию СА с табуном миноров.
Стоит ли за 5 млн составить договор с ЕБРР и пройти процедуру сквиза? По человеко часам точно ДА, потери авторитета в выкупе по 29 точно нет, все согласно закону.
Как поступит менеджмент хз.

Как поступать мне, я уже решил. Будет объявления о собрании до сквиза, куплю аваля, до объявления без меня.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:09

  Serhij написав:
  Yuri_T написав:
  Serhij написав:BAVL у списку, але не в реєстрі.

тогда объясните, пож., что такое реестр. я не понимаю разницы.

Реєстр = лістинг


http://www.ux.ua/s317#ol1
Аваль не выполняет требование по фрифлоу

Но вопрос не в плоскости репрезентативности биржевого курса который считает УБ, а в том, должен ли он учитываться в принципе при расчете цены принудительного выкупа, учитывая нормы переходных положений.

И еще вопрос к практикам, сколько было принудительных выкупов по новому закону и в скольких из них выкуп был по цене биржевого курса?
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:10

Yuri_T
Деньги за морем, дорого везти обратно, а мин лотами балоться лень))
Востаннє редагувалось St/2 в Суб 19 тра, 2018 09:11, всього редагувалось 1 раз.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:10

  Serhij написав:
  Yuri_T написав:
  Serhij написав:Реєстр = лістинг

а есть какая-то норма, типа правил биржи и т.п., где можно прочитать именно такую трактовку?

http://www.ux.ua/s251

эта ссылка не убеждает в Вашей правоте. к сож.
я вижу биржевой список, туда входят многие ценные бумаги. включая Аваль
http://www.ux.ua/ua/issues.aspx
потом смотрю результаты торгов и вижу там биржевой курс акций банка Аваль.
http://www.ux.ua/ua/marketdata/marketresults.aspx
для судебного спора с банком Аваль или с заявителем требования по сквизу мне этого вполне достаточно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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