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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2036203720382039

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:13

  St/2 написав:Yuri_T
Деньги за морем, дорого везти обратно, а мин лотами балоться лень))

эт я понимаю.
мне жаль коллег, ты их выматываешь страшилками :mrgreen: :mrgreen:
по пятому разу уже пошли в поисках черной кошки "Аваль"...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:20

Yuri_T
Аваль интересный кейс даже академически, а товарищей я предостерегаю, что бы не очаровывались, ибо -50% можно получить.

Закончим тему в Авале перейдем к Центру, он же почти банкрот ;)

Жаль Мотор ушел в 0 так быстро, бумаг для обсуждения почти не осталось...
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:21

  Yuri_T написав:
  Serhij написав:
  Yuri_T написав:а есть какая-то норма, типа правил биржи и т.п., где можно прочитать именно такую трактовку?

http://www.ux.ua/s251

эта ссылка не убеждает в Вашей правоте. к сож.
я вижу биржевой список, туда входят многие ценные бумаги. включая Аваль
http://www.ux.ua/ua/issues.aspx
потом смотрю результаты торгов и вижу там биржевой курс акций банка Аваль.
http://www.ux.ua/ua/marketdata/marketresults.aspx
для судебного спора с банком Аваль или с заявителем требования по сквизу мне этого вполне достаточно.

До чого тут список і курс ? Я про лістинг і реєстр.
Ми про різні речі говоримо. Якщо я не правий - та дай Бог, щоб так і було, ми ж дискусію розвели в пошуках істини. Тоді колеги по закону зможуть опротестовувати в суді ціну викупу по сквіз-ауту.
Serhij
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:25

Re: Идеи: портфель

Самый издевательский вариант, аваль объявит о дивах и сквиз-ауте по внешней оценке, сразу после 30 дней с даты СА. В результате, кто подался на выкуп по 31 получит и дивы. А кто не подался получит 15 коп и право доказывать в суде что его обворовали...
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:26

  Serhij написав:Реєстр = лістинг

м-да.
прочитал.
скорее всего, Вы правы.
Біржовий реєстр - складова біржового списку, що містить інформацію щодо лістингових цінних паперів.
Біржовий список - документ Біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів, які на відповідну дату допущені до торгівлі на Біржі за категорією лістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів.

http://fs.ux.ua/files/27/
сорри :oops: :oops:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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