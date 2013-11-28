эт я понимаю.
мне жаль коллег, ты их выматываешь страшилками
по пятому разу уже пошли в поисках черной кошки "Аваль"...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 19 тра, 2018 09:13
эт я понимаю.
мне жаль коллег, ты их выматываешь страшилками
по пятому разу уже пошли в поисках черной кошки "Аваль"...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 19 тра, 2018 09:20
Yuri_T
Аваль интересный кейс даже академически, а товарищей я предостерегаю, что бы не очаровывались, ибо -50% можно получить.
Закончим тему в Авале перейдем к Центру, он же почти банкрот
Жаль Мотор ушел в 0 так быстро, бумаг для обсуждения почти не осталось...
Додано: Суб 19 тра, 2018 09:21
До чого тут список і курс ? Я про лістинг і реєстр.
Ми про різні речі говоримо. Якщо я не правий - та дай Бог, щоб так і було, ми ж дискусію розвели в пошуках істини. Тоді колеги по закону зможуть опротестовувати в суді ціну викупу по сквіз-ауту.
Додано: Суб 19 тра, 2018 09:25
Re: Идеи: портфель
Самый издевательский вариант, аваль объявит о дивах и сквиз-ауте по внешней оценке, сразу после 30 дней с даты СА. В результате, кто подался на выкуп по 31 получит и дивы. А кто не подался получит 15 коп и право доказывать в суде что его обворовали...
Додано: Суб 19 тра, 2018 09:26
м-да.
прочитал.
скорее всего, Вы правы.
сорри
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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