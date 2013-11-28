До чого тут список і курс ? Я про лістинг і реєстр. Ми про різні речі говоримо. Якщо я не правий - та дай Бог, щоб так і було, ми ж дискусію розвели в пошуках істини. Тоді колеги по закону зможуть опротестовувати в суді ціну викупу по сквіз-ауту.
Самый издевательский вариант, аваль объявит о дивах и сквиз-ауте по внешней оценке, сразу после 30 дней с даты СА. В результате, кто подался на выкуп по 31 получит и дивы. А кто не подался получит 15 коп и право доказывать в суде что его обворовали...
Біржовий реєстр - складова біржового списку, що містить інформацію щодо лістингових цінних паперів. Біржовий список - документ Біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів, які на відповідну дату допущені до торгівлі на Біржі за категорією лістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів.
Камикадзе написав: Переходные положения для оценки внелистинговых бумаг отсылают к действующему законодательству по оценке имущества. При всем богатстве выбора после отсева для акций, по которым расчитывался биржевой курс, останется только вариант оценки по рыночной стоимости на основе биржевого курса.
Думаю, що Ви помиляєтесь, колего. BAVL позалістинговий, а отже не входить в біржовий реєстр, отже візьмуть 2 абзац - оцінка суб'єктом оціночної діяльності ... В законі "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" нічого не знайшов про біржовий курс
Коллега, или я неточно выразил мысль, или вы не внимательно читали
И я и вы пишем об одном и том же "BAVL позалістинговий, а отже не входить в біржовий реєстр, отже візьмуть 2 абзац - оцінка суб'єктом оціночної діяльності ..."
А дальше надо обращаться к законодательству об оценочной деятельности и прежде всего национальному стандарту №1 по оценке имущества, который регулирует методологию оценки - если его детально изучить, то поймете, что игнорировать достоверно известную цену продажи акций на бирже оценщику не удастся.
Оцінка проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості ... Визначення ринкової вартості об'єкта оцінки за допомогою порівняльного підходу ґрунтується на інформації про ціни продажу (пропонування) подібного майна, достовірність якої не викликає сумнівів у оцінювача.
Оценщик начнет с получение информации от бирж о биржевом курсе. И только если биржевой курс ни одной биржей не расчитывался, в основу лягут другие методы. Т.е. оценщик должен сначала обосновать, что установить рыночную цену по цене продаже (читай по биржеврму курсу) не возможно.