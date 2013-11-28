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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2036203720382039

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:13

  St/2 написав:Yuri_T
Деньги за морем, дорого везти обратно, а мин лотами балоться лень))

эт я понимаю.
мне жаль коллег, ты их выматываешь страшилками :mrgreen: :mrgreen:
по пятому разу уже пошли в поисках черной кошки "Аваль"...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:20

Yuri_T
Аваль интересный кейс даже академически, а товарищей я предостерегаю, что бы не очаровывались, ибо -50% можно получить.

Закончим тему в Авале перейдем к Центру, он же почти банкрот ;)

Жаль Мотор ушел в 0 так быстро, бумаг для обсуждения почти не осталось...
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:21

  Yuri_T написав:
  Serhij написав:
  Yuri_T написав:а есть какая-то норма, типа правил биржи и т.п., где можно прочитать именно такую трактовку?

http://www.ux.ua/s251

эта ссылка не убеждает в Вашей правоте. к сож.
я вижу биржевой список, туда входят многие ценные бумаги. включая Аваль
http://www.ux.ua/ua/issues.aspx
потом смотрю результаты торгов и вижу там биржевой курс акций банка Аваль.
http://www.ux.ua/ua/marketdata/marketresults.aspx
для судебного спора с банком Аваль или с заявителем требования по сквизу мне этого вполне достаточно.

До чого тут список і курс ? Я про лістинг і реєстр.
Ми про різні речі говоримо. Якщо я не правий - та дай Бог, щоб так і було, ми ж дискусію розвели в пошуках істини. Тоді колеги по закону зможуть опротестовувати в суді ціну викупу по сквіз-ауту.
Serhij
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:25

Re: Идеи: портфель

Самый издевательский вариант, аваль объявит о дивах и сквиз-ауте по внешней оценке, сразу после 30 дней с даты СА. В результате, кто подался на выкуп по 31 получит и дивы. А кто не подался получит 15 коп и право доказывать в суде что его обворовали...
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:26

  Serhij написав:Реєстр = лістинг

м-да.
прочитал.
скорее всего, Вы правы.
Біржовий реєстр - складова біржового списку, що містить інформацію щодо лістингових цінних паперів.
Біржовий список - документ Біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів, які на відповідну дату допущені до торгівлі на Біржі за категорією лістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів.

http://fs.ux.ua/files/27/
сорри :oops: :oops:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:57

  St/2 написав:Аваль интересный кейс даже академически, а товарищей я предостерегаю, что бы не очаровывались, ибо -50% можно получить.

ты лучше скажи, на каких уровнях тебя ожидать в стакане.
не зря ведь поглядываешь на центр предбанкротный :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:05

  Yuri_T написав:
  St/2 написав:Аваль интересный кейс даже академически, а товарищей я предостерегаю, что бы не очаровывались, ибо -50% можно получить.

ты лучше скажи, на каких уровнях тебя ожидать в стакане.
не зря ведь поглядываешь на центр предбанкротный :mrgreen:

На уровне ВВВ- у Украины.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:23

  Serhij написав:
  Камикадзе написав:
Переходные положения для оценки внелистинговых бумаг отсылают к действующему законодательству по оценке имущества. При всем богатстве выбора после отсева для акций, по которым расчитывался биржевой курс, останется только вариант оценки по рыночной стоимости на основе биржевого курса.


Думаю, що Ви помиляєтесь, колего.
BAVL позалістинговий, а отже не входить в біржовий реєстр, отже візьмуть 2 абзац - оцінка суб'єктом оціночної діяльності ...
В законі "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" нічого не знайшов про біржовий курс


Коллега, или я неточно выразил мысль, или вы не внимательно читали :?

И я и вы пишем об одном и том же "BAVL позалістинговий, а отже не входить в біржовий реєстр, отже візьмуть 2 абзац - оцінка суб'єктом оціночної діяльності ..."

А дальше надо обращаться к законодательству об оценочной деятельности и прежде всего национальному стандарту №1 по оценке имущества, который регулирует методологию оценки - если его детально изучить, то поймете, что игнорировать достоверно известную цену продажи акций на бирже оценщику не удастся.

Оцінка проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості
...
Визначення ринкової вартості об'єкта оцінки за допомогою порівняльного підходу ґрунтується на інформації про ціни продажу
(пропонування) подібного майна, достовірність якої не викликає
сумнівів у оцінювача.


Оценщик начнет с получение информации от бирж о биржевом курсе. И только если биржевой курс ни одной биржей не расчитывался, в основу лягут другие методы. Т.е. оценщик должен сначала обосновать, что установить рыночную цену по цене продаже (читай по биржеврму курсу) не возможно.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:29

Камикадзе
Исходя из переходных положений, должен ли оценщик смотреть на биржевой курс?
St/2
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