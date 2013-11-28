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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2037203820392040

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 15:17

Re: Идеи: портфель

оценщик должен только заказчику - обратное пока не доказано
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 15:20

  St/2 написав:Камикадзе
Исходя из переходных положений, должен ли оценщик смотреть на биржевой курс?

По сути, нет. В нем нет смысла.
Но как минимум, один товарищ уже сейчас начнет спорить, приводя здесь ответные ссылки :mrgreen:
Как там кстати заседание суда, сквиз аут отменяется ?
:lol: а то, в центре совсем как-то тесно стало жить ))
paolot
 
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  #<1 ... 2037203820392040
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