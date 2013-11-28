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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 19 тра, 2018 15:17
Re: Идеи: портфель
оценщик должен только заказчику - обратное пока не доказано
И это пройдёт ©
Додано: Суб 19 тра, 2018 15:20
По сути, нет. В нем нет смысла.
Но как минимум, один товарищ уже сейчас начнет спорить, приводя здесь ответные ссылки
Как там кстати заседание суда, сквиз аут отменяется ?
а то, в центре совсем как-то тесно стало жить ))
Додано: Суб 19 тра, 2018 15:37
paolot
Если тесно, добро пожаловать в Америку. Мин лот в самом популярном индексном фонде 700 000 грн.
По заявкам особо нищих жителей банановых стран, многие брокеры позволяют покупать дробный лот...
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