|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 19 тра, 2018 15:17
Re: Идеи: портфель
оценщик должен только заказчику - обратное пока не доказано
И это пройдёт ©
Додано: Суб 19 тра, 2018 15:20
По сути, нет. В нем нет смысла.
Но как минимум, один товарищ уже сейчас начнет спорить, приводя здесь ответные ссылки
Как там кстати заседание суда, сквиз аут отменяется ?
а то, в центре совсем как-то тесно стало жить ))
Додано: Суб 19 тра, 2018 15:37
paolot
Если тесно, добро пожаловать в Америку. Мин лот в самом популярном индексном фонде 700 000 грн.
По заявкам особо нищих жителей банановых стран, многие брокеры позволяют покупать дробный лот...
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:52
Yuri_T
Нічого страшного
Думаю, що Ви праві в тому випадку, якщо ніяких крупних угод поза біржами останнім часом (дуже у мене чіткий термін ) не відбувалось. Тоді логічно і по-совісті варто дивитися на біржові курси і просто ціни на біржі (принаймні був би я оцінювачем - то так би і робив).
Але, по-перше ціни на різних біржах можуть суттєво відрізнятися. А, по-друге, якщо навіть між якимись мажорами укладена справді взаємовигідна і ринкова угода по купівлі-продажу акцій (без різних "я тобі скидку, а ти мовчи про те, що забагато про мене знаєш"), то ця справедлива ціна угоди також може бути зовсім не такою, як на УБ, бо різні інтереси у мажорів, які мають реальний вплив і мінорами, які мають майже формальний вплив на діяльність емітента. А угода, наприклад, на суму 10% акцій, що нашій УБ і не снилось. Це також ціна продажу. І чим керуватись совісному оцінювачу (таких ще знайти треба) сказано не чітко, на жаль. Не бачу я там щось типу: "оцінювач має взяти біржовий курс за останні 3 місяці рахуючи від дати такої то".
|