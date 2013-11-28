Додано: Нед 20 тра, 2018 16:52

Камикадзе написав:

Оцінка проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості

...

Визначення ринкової вартості об'єкта оцінки за допомогою порівняльного підходу ґрунтується на інформації про ціни продажу

(пропонування) подібного майна, достовірність якої не викликає

сумнівів у оцінювача.



Оценщик начнет с получение информации от бирж о биржевом курсе. И только если биржевой курс ни одной биржей не расчитывался, в основу лягут другие методы. Т.е. оценщик должен сначала обосновать, что установить рыночную цену по цене продаже (читай по биржеврму курсу) не возможно. Оценщик начнет с получение информации от бирж о биржевом курсе. И только если биржевой курс ни одной биржей не расчитывался, в основу лягут другие методы. Т.е. оценщик должен сначала обосновать, что установить рыночную цену по цене продаже (читай по биржеврму курсу) не возможно.

Нічого страшногоДумаю, що Ви праві в тому випадку, якщо ніяких крупних угод поза біржами останнім часом (дуже у мене чіткий термін) не відбувалось. Тоді логічно і по-совісті варто дивитися на біржові курси і просто ціни на біржі (принаймні був би я оцінювачем - то так би і робив).Але, по-перше ціни на різних біржах можуть суттєво відрізнятися. А, по-друге, якщо навіть між якимись мажорами укладена справді взаємовигідна і ринкова угода по купівлі-продажу акцій (без різних "я тобі скидку, а ти мовчи про те, що забагато про мене знаєш"), то ця справедлива ціна угоди також може бути зовсім не такою, як на УБ, бо різні інтереси у мажорів, які мають реальний вплив і у мінорів, які мають майже формальний вплив на діяльність емітента. А угода ця, наприклад, на суму 10% акцій, що нашій УБ і не снилось. Це також. І чим керуватись совісному оцінювачу (таких ще знайти треба) сказано не чітко, на жаль. Не бачу я там щось типу: "оцінювач має взяти біржовий курс за останні 3 місяці, рахуючи від дати такої то".Може там є, але в завуальованішому вигляді.