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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 19 тра, 2018 15:17
Re: Идеи: портфель
оценщик должен только заказчику - обратное пока не доказано
И это пройдёт ©
Додано: Суб 19 тра, 2018 15:20
По сути, нет. В нем нет смысла.
Но как минимум, один товарищ уже сейчас начнет спорить, приводя здесь ответные ссылки
Как там кстати заседание суда, сквиз аут отменяется ?
а то, в центре совсем как-то тесно стало жить ))
Додано: Суб 19 тра, 2018 15:37
paolot
Если тесно, добро пожаловать в Америку. Мин лот в самом популярном индексном фонде 700 000 грн.
По заявкам особо нищих жителей банановых стран, многие брокеры позволяют покупать дробный лот...
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:52
Yuri_T
Нічого страшного
Думаю, що Ви праві в тому випадку, якщо ніяких крупних угод поза біржами останнім часом (дуже у мене чіткий термін ) не відбувалось. Тоді логічно і по-совісті варто дивитися на біржові курси і просто ціни на біржі (принаймні був би я оцінювачем - то так би і робив).
Але, по-перше ціни на різних біржах можуть суттєво відрізнятися. А, по-друге, якщо навіть між якимись мажорами укладена справді взаємовигідна і ринкова угода по купівлі-продажу акцій (без різних "я тобі скидку, а ти мовчи про те, що забагато про мене знаєш"), то ця справедлива ціна угоди також може бути зовсім не такою, як на УБ, бо різні інтереси у мажорів, які мають реальний вплив і у мінорів, які мають майже формальний вплив на діяльність емітента. А угода ця, наприклад, на суму 10% акцій, що нашій УБ і не снилось. Це також ціна продажу. І чим керуватись совісному оцінювачу (таких ще знайти треба) сказано не чітко, на жаль. Не бачу я там щось типу: "оцінювач має взяти біржовий курс за останні 3 місяці, рахуючи від дати такої то".
Може там є, але в завуальованішому вигляді.
Додано: Пон 21 тра, 2018 04:37
Serhij
Коллега, дискуссия была по вопросу должен ли учитываться биржевой курс при сквизе Аваля. Учитывать это синоним "иметь в виду".
Я не вступаю в дисскуссию по вопросу чему будет равна цена сквиза Аваля, если его назначат.
ПС. На западе давно урегулированы вопрос "справедливой стоимости", и цена на бирже признана наиболее справедливой (из всех несправедливых ). Мы внутренне тоже признаем биржевую цену самой справедливой, и отклонения от справедливой цены вызывает в душе "бюрю в стакане воды". Мы знаем как нас "имеет в виду" ахметов (возможно он и лоббировал специальную норму в переходных положениях). Но мы не знаем нужно ли это ЕБРР и РБИ
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Пон 21 тра, 2018 08:20
О, теперь центр=банкрот)))) На Америку Вам, на Америку... А мы здесь уж как то разберёмся с никому не нужными и теряющими по 20-50% в год центриком и авалем)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:11
АВДК прислал бумаги для сверки персональных данных, там написано что выплаты начнутся ориентировочно с 1 июня
Живите своим умом!
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:22
Не понимаю Вашего веселья. Мотор забанили, часть эмитентов выкупили и убрали с рынка, при этом кинув людей на деньги. Отчетность публикуется когда хочется, достоверность которой еще нужно проверить. Обороты такие, что не ясно выходной сегодня или же сбой у брокера. Весело то как.
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