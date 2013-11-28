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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2037203820392040

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 15:17

Re: Идеи: портфель

оценщик должен только заказчику - обратное пока не доказано
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 15:20

  St/2 написав:Камикадзе
Исходя из переходных положений, должен ли оценщик смотреть на биржевой курс?

По сути, нет. В нем нет смысла.
Но как минимум, один товарищ уже сейчас начнет спорить, приводя здесь ответные ссылки :mrgreen:
Как там кстати заседание суда, сквиз аут отменяется ?
:lol: а то, в центре совсем как-то тесно стало жить ))
paolot
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 15:37

paolot
Если тесно, добро пожаловать в Америку. Мин лот в самом популярном индексном фонде 700 000 грн.

По заявкам особо нищих жителей банановых стран, многие брокеры позволяют покупать дробный лот...
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:52

Yuri_T
Нічого страшного :wink:

  Камикадзе написав:
Оцінка проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості
...
Визначення ринкової вартості об'єкта оцінки за допомогою порівняльного підходу ґрунтується на інформації про ціни продажу
(пропонування) подібного майна, достовірність якої не викликає
сумнівів у оцінювача.


Оценщик начнет с получение информации от бирж о биржевом курсе. И только если биржевой курс ни одной биржей не расчитывался, в основу лягут другие методы. Т.е. оценщик должен сначала обосновать, что установить рыночную цену по цене продаже (читай по биржеврму курсу) не возможно.


Думаю, що Ви праві в тому випадку, якщо ніяких крупних угод поза біржами останнім часом (дуже у мене чіткий термін :mrgreen: ) не відбувалось. Тоді логічно і по-совісті варто дивитися на біржові курси і просто ціни на біржі (принаймні був би я оцінювачем - то так би і робив).
Але, по-перше ціни на різних біржах можуть суттєво відрізнятися. А, по-друге, якщо навіть між якимись мажорами укладена справді взаємовигідна і ринкова угода по купівлі-продажу акцій (без різних "я тобі скидку, а ти мовчи про те, що забагато про мене знаєш"), то ця справедлива ціна угоди також може бути зовсім не такою, як на УБ, бо різні інтереси у мажорів, які мають реальний вплив і у мінорів, які мають майже формальний вплив на діяльність емітента. А угода ця, наприклад, на суму 10% акцій, що нашій УБ і не снилось. Це також ціна продажу. І чим керуватись совісному оцінювачу (таких ще знайти треба) сказано не чітко, на жаль. Не бачу я там щось типу: "оцінювач має взяти біржовий курс за останні 3 місяці, рахуючи від дати такої то".
Може там є, але в завуальованішому вигляді.
Serhij
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 04:37

Serhij
Коллега, дискуссия была по вопросу должен ли учитываться биржевой курс при сквизе Аваля. Учитывать это синоним "иметь в виду". :mrgreen:
Я не вступаю в дисскуссию по вопросу чему будет равна цена сквиза Аваля, если его назначат.

ПС. На западе давно урегулированы вопрос "справедливой стоимости", и цена на бирже признана наиболее справедливой (из всех несправедливых :mrgreen: ). Мы внутренне тоже признаем биржевую цену самой справедливой, и отклонения от справедливой цены вызывает в душе "бюрю в стакане воды". Мы знаем как нас "имеет в виду" ахметов (возможно он и лоббировал специальную норму в переходных положениях). Но мы не знаем нужно ли это ЕБРР и РБИ
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:20

  St/2 написав:Yuri_T
Аваль интересный кейс даже академически, а товарищей я предостерегаю, что бы не очаровывались, ибо -50% можно получить.

Закончим тему в Авале перейдем к Центру, он же почти банкрот ;)

Жаль Мотор ушел в 0 так быстро, бумаг для обсуждения почти не осталось...

О, теперь центр=банкрот)))) На Америку Вам, на Америку... А мы здесь уж как то разберёмся с никому не нужными и теряющими по 20-50% в год центриком и авалем))) 8)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:11

АВДК прислал бумаги для сверки персональных данных, там написано что выплаты начнутся ориентировочно с 1 июня
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:22

  Investor_33 написав:
  St/2 написав:Yuri_T
Аваль интересный кейс даже академически, а товарищей я предостерегаю, что бы не очаровывались, ибо -50% можно получить.

Закончим тему в Авале перейдем к Центру, он же почти банкрот ;)

Жаль Мотор ушел в 0 так быстро, бумаг для обсуждения почти не осталось...

О, теперь центр=банкрот)))) На Америку Вам, на Америку... А мы здесь уж как то разберёмся с никому не нужными и теряющими по 20-50% в год центриком и авалем))) 8)


Не понимаю Вашего веселья. Мотор забанили, часть эмитентов выкупили и убрали с рынка, при этом кинув людей на деньги. Отчетность публикуется когда хочется, достоверность которой еще нужно проверить. Обороты такие, что не ясно выходной сегодня или же сбой у брокера. Весело то как.
DmitryZP
 
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