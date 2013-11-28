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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2038203920402041

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:01

Re: Идеи: портфель

  DmitryZP написав:Не понимаю Вашего веселья.
И правда чё тут веселиться УБа за год ведь всего от 950 до 1850 выросла...
З.Ы. Может Вы просто долго сидели на баксодепо и не успели купить?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:30

Investor_33 оставили обрывок фразы и ответили на него. норм

что именно на УБ Вы успели купить как написано "на три года"? и порядок Вашего портфеля?

кто успел купить Мотор наверное рад сейчас несказанно

а те кто покупали ГОКи в свое время и не пошли на байбеки тоже рады?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:42

  DmitryZP написав:Investor_33 оставили обрывок фразы и ответили на него. норм

что именно на УБ Вы успели купить как написано "на три года"? и порядок Вашего портфеля?

кто успел купить Мотор наверное рад сейчас несказанно

а те кто покупали ГОКи в свое время и не пошли на байбеки тоже рады?

Ну:
1. Порядок моего портфеля скорее всего Вас не удивит, структуру я показывал.
2. Еще не ясно где будет мотор далее (а если держатели сих акций получат двд по 10к на акцию, что тогда?)... а те кто прокатался от 2000 до 5000+ менее чем за год наверное таки "рад сейчас несказанно"!!! (в Америке тоже есть бакнротства и сквизы...)
3. ГОКи давали хорошую двд прибыль, да их отжали но там тоже вряд ли кто то в большом минусе остался.
З.Ы. У нас таки будет рынок, понимаю что сейчас тяжело и нужно постоянно следить за структурой портфеля и новостями эмитентов. Нужно подождать...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:50

Боюсь что с мотора все бабки уже улетели в офшоры)
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:56

  DmitryZP написав:а те кто покупали ГОКи в свое время и не пошли на байбеки тоже рады?

ну, с ГОКами пример не совсем удачный, имхо.
ситуация, скорее, как в том анекдоте, про Бога и лотерейный билет.

был у меня когда-то клиент, его дядя живет в Кривом Роге.
когда рыжий перестал платить дивы по СевГоку, клиент позвонил и предложил откупить у дяди бумаги по рыночной цене.
во время общения, дядя грозным голосом заявил:
"раз моя семья не продала акции родному эмитенту по 8,63, то всяким барыгам дешевле 15 грн. тем более не продаст".
курс уже начал валиться, цена на УБе колебалась около 8 грн./акция.
в результате, семья дяди успешно получила от сквиза рыжего аж $5,1к вместо $30к от рынка.

это я к тому, что за своими активами желательно присматривать.
больше чем уверен: если сейчас этому кренделю предложить идею пободаться в судах и взыскать убыток от сквиза, он снова будет думать, что барыги хотят развести его семью на деньги.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:07

  Yuri_T написав:был у меня когда-то клиент, его дядя живет в Кривом Роге.
когда рыжий перестал платить дивы по СевГоку, клиент позвонил и предложил откупить у дяди бумаги по рыночной цене.
во время общения, дядя грозным голосом заявил:
"раз моя семья не продала акции родному эмитенту по 8,63, то всяким барыгам дешевле 15 грн. тем более не продаст".
курс уже начал валиться, цена на УБе колебалась около 8 грн./акция.
в результате, семья дяди успешно получила от сквиза рыжего аж $5,1к вместо $30к от рынка.

это я к тому, что за своими активами желательно присматривать.
больше чем уверен: если сейчас этому кренделю предложить идею пободаться в судах и взыскать убыток от сквиза, он снова будет думать, что барыги хотят развести его семью на деньги.


это вообще типично для нашего обывателя. Гоки и прочая, это, конечно, экзотика на теренах... А вот на недвиге очень типично - "дешевле чем (условно) 100000 у.е не отдам, потому что туда вложено столько -" и дальше следует список вложенного.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:09

Yuri_T
Замечательный пример))
И таких хитровы*** "дядей" по стране миллионы.
И как тут не сквизить? Чем не идея :idea: :lol:
Справедливости ради, отпускать нужно с миром. У "рене" явный перебор получился. Бедолаги, с предметом оценки не разобрались :mrgreen:
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