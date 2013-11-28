Додано: Пон 21 тра, 2018 10:42

DmitryZP написав: Investor_33 оставили обрывок фразы и ответили на него. норм



что именно на УБ Вы успели купить как написано "на три года"? и порядок Вашего портфеля?



кто успел купить Мотор наверное рад сейчас несказанно



а те кто покупали ГОКи в свое время и не пошли на байбеки тоже рады? оставили обрывок фразы и ответили на него. нормчто именно на УБ Вы успели купить как написано "на три года"? и порядок Вашего портфеля?кто успел купить Мотор наверное рад сейчас несказанноа те кто покупали ГОКи в свое время и не пошли на байбеки тоже рады?

Ну:1. Порядок моего портфеля скорее всего Вас не удивит, структуру я показывал.2. Еще не ясно где будет мотор далее (а если держатели сих акций получат двд по 10к на акцию, что тогда?)... а те кто прокатался от 2000 до 5000+ менее чем за год наверное таки "рад сейчас несказанно"!!! (в Америке тоже есть бакнротства и сквизы...)3. ГОКи давали хорошую двд прибыль, да их отжали но там тоже вряд ли кто то в большом минусе остался.З.Ы. У нас таки будет рынок, понимаю что сейчас тяжело и нужно постоянно следить за структурой портфеля и новостями эмитентов. Нужно подождать...