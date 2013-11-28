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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2039204020412042

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:22

Yuri_T 670к
и там не одна сделка, он вне рынка скупал по гривне и ниже когда бумагу сняли с УБ.
ну чего, рискнул, молодец. вообще вбухать $25к в одного эмитента да еще с такой ситуацией вокруг это сильно. ну или у него капитал позволял такую инвестицию - выделил 1% на идею и она выстрелила
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:24

Yuri_T да легко , летом 2017 года был бешеный спрос на не внебирже на эти бумаги, тогда они продавались в диапазоне с 1,90 по 2,50
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:39

Чистая прибыль Ryanair за 12 месяцев, завершившихся 31 марта, поднялась до 1,45 млрд евро с 1,32 млрд евро годом ранее. Ранее сама компания прогнозировала прибыль в диапазоне от 1,40 млрд до 1,45 млрд евро.

Красавцы вообще. Че там у МАУ с их ценами премиум и сервисом локост?)
Andrew2
 
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