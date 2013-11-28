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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:22
Yuri_T 670к
и там не одна сделка, он вне рынка скупал по гривне и ниже когда бумагу сняли с УБ.
ну чего, рискнул, молодец. вообще вбухать $25к в одного эмитента да еще с такой ситуацией вокруг это сильно. ну или у него капитал позволял такую инвестицию - выделил 1% на идею и она выстрелила
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Додано: Пон 21 тра, 2018 12:24
Yuri_T да легко , летом 2017 года был бешеный спрос на не внебирже на эти бумаги, тогда они продавались в диапазоне с 1,90 по 2,50
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Додано: Пон 21 тра, 2018 12:39
Чистая прибыль Ryanair за 12 месяцев, завершившихся 31 марта, поднялась до 1,45 млрд евро с 1,32 млрд евро годом ранее. Ранее сама компания прогнозировала прибыль в диапазоне от 1,40 млрд до 1,45 млрд евро.
Красавцы вообще. Че там у МАУ с их ценами премиум и сервисом локост?)
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