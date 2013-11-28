Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:22
Yuri_T 670к и там не одна сделка, он вне рынка скупал по гривне и ниже когда бумагу сняли с УБ. ну чего, рискнул, молодец. вообще вбухать $25к в одного эмитента да еще с такой ситуацией вокруг это сильно. ну или у него капитал позволял такую инвестицию - выделил 1% на идею и она выстрелила
DmitryZP
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Додано: Пон 21 тра, 2018 12:24
Yuri_T да легко , летом 2017 года был бешеный спрос на не внебирже на эти бумаги, тогда они продавались в диапазоне с 1,90 по 2,50
master_the_market
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Додано: Пон 21 тра, 2018 12:39
Чистая прибыль Ryanair за 12 месяцев, завершившихся 31 марта, поднялась до 1,45 млрд евро с 1,32 млрд евро годом ранее. Ранее сама компания прогнозировала прибыль в диапазоне от 1,40 млрд до 1,45 млрд евро.
Красавцы вообще. Че там у МАУ с их ценами премиум и сервисом локост?)
Andrew2
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Додано: Пон 21 тра, 2018 12:53
Выплаты по Авдеевке начинаются завтра
дата початку виплат: 22.05.2018
пруф
Baron Pampa
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Додано: Пон 21 тра, 2018 12:56
Baron Pampa написав:
Выплаты по Авдеевке начинаются завтра
дата початку виплат: 22.05.2018
пруф
У меня они до сих пор не списаны со счета.У кого-то уже списали со счета ?
( брокер сегодня прислал письмо что будет списывать,но на данный момент не списал )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:09
DmitryZP
это я от общей недоверчивости
тем более, когда Ухо тут ролики размещает...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:13
немаленькое бабло выльется в систему.
наш маленький опрос показывает, что 35% средств могут вернуться в акции.
но только студент наверняка знает, куда будут потрачены
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:13
Yuri_T написав: DmitryZP
это я от общей недоверчивости
тем более, когда Ухо тут ролики размещает...
кто такой ухо?
X-Fresh
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:18
master_the_market первый намек на скупку я услышал в январе этого года, предлагали 4 грн. даже ничего не шевельнулось внутри. всё возможно, конечно, что с рынка можно было взять такие объемы... нет смысла ни спорить, ни сомневаться.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:20
X-Fresh написав: Yuri_T написав: DmitryZP
это я от общей недоверчивости
тем более, когда Ухо тут ролики размещает...
кто такой ухо?
да есть тут один, известный в узком кругу широких лиц...
раз десять уже перелогинивался.
и каждый раз модерация за клон банит.
не знаете?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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