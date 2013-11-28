Додано: Пон 21 тра, 2018 13:18

master_the_market

первый намек на скупку я услышал в январе этого года, предлагали 4 грн.

даже ничего не шевельнулось внутри.

всё возможно, конечно, что с рынка можно было взять такие объемы... нет смысла ни спорить, ни сомневаться.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.