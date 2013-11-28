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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:22

Yuri_T 670к
и там не одна сделка, он вне рынка скупал по гривне и ниже когда бумагу сняли с УБ.
ну чего, рискнул, молодец. вообще вбухать $25к в одного эмитента да еще с такой ситуацией вокруг это сильно. ну или у него капитал позволял такую инвестицию - выделил 1% на идею и она выстрелила
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:24

Yuri_T да легко , летом 2017 года был бешеный спрос на не внебирже на эти бумаги, тогда они продавались в диапазоне с 1,90 по 2,50
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:39

Чистая прибыль Ryanair за 12 месяцев, завершившихся 31 марта, поднялась до 1,45 млрд евро с 1,32 млрд евро годом ранее. Ранее сама компания прогнозировала прибыль в диапазоне от 1,40 млрд до 1,45 млрд евро.

Красавцы вообще. Че там у МАУ с их ценами премиум и сервисом локост?)
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:53

AVDK

Выплаты по Авдеевке начинаются завтра
дата початку виплат: 22.05.2018

пруф
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:56

  Baron Pampa написав:Выплаты по Авдеевке начинаются завтра
дата початку виплат: 22.05.2018

пруф



У меня они до сих пор не списаны со счета.У кого-то уже списали со счета ?
( брокер сегодня прислал письмо что будет списывать,но на данный момент не списал )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:09

DmitryZP
это я от общей недоверчивости :)
тем более, когда Ухо тут ролики размещает...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:13

немаленькое бабло выльется в систему.
наш маленький опрос показывает, что 35% средств могут вернуться в акции.
но только студент наверняка знает, куда будут потрачены :D :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:13

  Yuri_T написав:DmitryZP
это я от общей недоверчивости :)
тем более, когда Ухо тут ролики размещает...

кто такой ухо?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:18

master_the_market
первый намек на скупку я услышал в январе этого года, предлагали 4 грн.
даже ничего не шевельнулось внутри.
всё возможно, конечно, что с рынка можно было взять такие объемы... нет смысла ни спорить, ни сомневаться.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:20

  X-Fresh написав:
  Yuri_T написав:DmitryZP
это я от общей недоверчивости :)
тем более, когда Ухо тут ролики размещает...

кто такой ухо?

да есть тут один, известный в узком кругу широких лиц...
раз десять уже перелогинивался.
и каждый раз модерация за клон банит.
не знаете? :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 20402041204220432044>
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