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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:22
zzzzzz написав: Baron Pampa написав:
Выплаты по Авдеевке начинаются завтра
пруф
дата початку виплат: 22.05.2018
У меня они до сих пор не списаны со счета.У кого-то уже списали со счета ?
( брокер сегодня прислал письмо что будет списывать,но на данный момент не списал )
запрос на списание был в пятницу.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:22
Yuri_T написав: X-Fresh написав: Yuri_T написав:DmitryZP
это я от общей недоверчивости
тем более, когда Ухо тут ролики размещает...
кто такой ухо?
да есть тут один, известный в узком кругу широких лиц...
раз десять уже перелогинивался.
и каждый раз модерация за клон банит.
не знаете?
какой ник в оригинале?
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:24
Мечтательный бычок
Только что списали
Прощай АВДК )
Живите своим умом!
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:26
zzzzzz написав:Мечтательный бычок
Только что списали
Прощай АВДК )
какая цена выкупа?
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:28
23 в центрі є, завтра останній день для локального рекорду
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:29
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15,0
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:31
zzzzzz, у меня списали в пятницу
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:34
Yuri_T написав:X-Fresh
15,0
почему 15.0? как сложилась цена?
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:37
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:38
спасибо. какой ник в оригинале у Ухо?
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