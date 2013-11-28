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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2041204220432044>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:22

  zzzzzz написав:
  Baron Pampa написав:Выплаты по Авдеевке начинаются завтра
дата початку виплат: 22.05.2018

пруф



У меня они до сих пор не списаны со счета.У кого-то уже списали со счета ?
( брокер сегодня прислал письмо что будет списывать,но на данный момент не списал )

запрос на списание был в пятницу.
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:22

  Yuri_T написав:
  X-Fresh написав:
  Yuri_T написав:DmitryZP
это я от общей недоверчивости :)
тем более, когда Ухо тут ролики размещает...

кто такой ухо?

да есть тут один, известный в узком кругу широких лиц...
раз десять уже перелогинивался.
и каждый раз модерация за клон банит.
не знаете? :mrgreen: :mrgreen:


какой ник в оригинале?
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:24

Мечтательный бычок

Только что списали
Прощай АВДК )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:26

  zzzzzz написав:Мечтательный бычок

Только что списали
Прощай АВДК )


какая цена выкупа?
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:28

23 в центрі є, завтра останній день для локального рекорду :)
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:29

X-Fresh
15,0
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:31

zzzzzz, у меня списали в пятницу
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:34

  Yuri_T написав:X-Fresh
15,0


почему 15.0? как сложилась цена?
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:37

X-Fresh
читайте.
https://retail.pumb.ua/Content/CmsFile/ ... %D0%97.pdf
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:38

  Yuri_T написав:X-Fresh
читайте.
https://retail.pumb.ua/Content/CmsFile/ ... %D0%97.pdf



спасибо. какой ник в оригинале у Ухо?
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