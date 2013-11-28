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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:48
Re: Идеи: портфель
почему нет новостей по авалю? уже скоро месяц будет как прошло ОСА
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:53
Тяжело тебе будет на ФРУ, терпения совсем нет))))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:21
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:21
ПАО «Укрнафта» 18 мая продало на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ) 4 млн куб. м природного газа майской добычи. Итоговый бюллетень торгов опубликован на сайте УЭБ.
Ресурс был продан по средневзвешенной цене 9 200 грн/тыс. куб. м, что на 400 грн/тыс. куб. м дороже цены, по которой ресурс был продан на торгах 10 мая.
Додано: Пон 21 тра, 2018 15:10
А я опять про телефон:
Додано: Пон 21 тра, 2018 15:28
Пока вас будут заманивать на амерорынки инвестора будут скупать акции дешевых украинских эмитентов...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Пон 21 тра, 2018 15:31
Investor_33 так и вижу как Голдманы и Морганы по скатану снимают офера Жижи и Крюковки))
Додано: Пон 21 тра, 2018 15:36
)))) А аваль Вам по 15 коп тоже мерещится что бы купить?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Пон 21 тра, 2018 15:39
Около 6 мес назад пугали тут страшилками что цеен будет ПрАТ и снова ценник на 4-6 грн уйдёт ... помним проходили... каждому своё.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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