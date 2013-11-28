Фонд государственного имущества предложил Кабинету министров создать общую группу по возврату "Укртелекома" государству. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Фонд подал на Кабмин свои предложения по созданию общей группы по возврату данного актива ("Укртелекома", - ред.). Думаю, в скором времени процессы, связанные с судом, со снятием ареста с акций и формированием этой группы, приведут нас к пониманию, каким образом мы возвращаем "Укртелеком". Потом вместе с Кабмином будем принимать решение, что с ним дальше делать. Но, по большому счету, у нас два выбора: повторно продавать этот актив или возвращать его в профильное министерство - сейчас это Министерство инфраструктуры", - отметил Трубаров.

При этом и.о. главы ФГИ не смог уточнить, будет ли это все осуществлено в 2018 году.

"По срокам я пока не готов комментировать. По большому счету, в истории у нас впервые сложился подобный прецедент", - подчеркнул он.