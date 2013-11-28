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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:38

X-Fresh
UXO
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:48

Re: Идеи: портфель

почему нет новостей по авалю? уже скоро месяц будет как прошло ОСА
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:53

  X-Fresh написав:почему нет новостей по авалю? уже скоро месяц будет как прошло ОСА

Тяжело тебе будет на ФРУ, терпения совсем нет))))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:21

  Investor_33 написав:
  X-Fresh написав:почему нет новостей по авалю? уже скоро месяц будет как прошло ОСА

Тяжело тебе будет на ФРУ, терпения совсем нет))))

сколько еще терпеть то?
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:21

ПАО «Укрнафта» 18 мая продало на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ) 4 млн куб. м природного газа майской добычи. Итоговый бюллетень торгов опубликован на сайте УЭБ.

Ресурс был продан по средневзвешенной цене 9 200 грн/тыс. куб. м, что на 400 грн/тыс. куб. м дороже цены, по которой ресурс был продан на торгах 10 мая.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:10

А я опять про телефон:
Фонд государственного имущества предложил Кабинету министров создать общую группу по возврату "Укртелекома" государству. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.
"Фонд подал на Кабмин свои предложения по созданию общей группы по возврату данного актива ("Укртелекома", - ред.). Думаю, в скором времени процессы, связанные с судом, со снятием ареста с акций и формированием этой группы, приведут нас к пониманию, каким образом мы возвращаем "Укртелеком". Потом вместе с Кабмином будем принимать решение, что с ним дальше делать. Но, по большому счету, у нас два выбора: повторно продавать этот актив или возвращать его в профильное министерство - сейчас это Министерство инфраструктуры", - отметил Трубаров.
При этом и.о. главы ФГИ не смог уточнить, будет ли это все осуществлено в 2018 году.
"По срокам я пока не готов комментировать. По большому счету, в истории у нас впервые сложился подобный прецедент", - подчеркнул он.
komp
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:28

Пока вас будут заманивать на амерорынки инвестора будут скупать акции дешевых украинских эмитентов...
https://bin.ua/top/220580-zrada-otmenya ... odian.html
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:31

Investor_33 так и вижу как Голдманы и Морганы по скатану снимают офера Жижи и Крюковки))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:36

  Аспирант1 написав:Investor_33 так и вижу как Голдманы и Морганы по скатану снимают офера Жижи и Крюковки))

)))) А аваль Вам по 15 коп тоже мерещится что бы купить? :twisted:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:39

Около 6 мес назад пугали тут страшилками что цеен будет ПрАТ и снова ценник на 4-6 грн уйдёт ... помним проходили... каждому своё. :arrow:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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