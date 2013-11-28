X-Fresh написав:почему нет новостей по авалю? уже скоро месяц будет как прошло ОСА
Тяжело тебе будет на ФРУ, терпения совсем нет))))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Фонд государственного имущества предложил Кабинету министров создать общую группу по возврату "Укртелекома" государству. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров. "Фонд подал на Кабмин свои предложения по созданию общей группы по возврату данного актива ("Укртелекома", - ред.). Думаю, в скором времени процессы, связанные с судом, со снятием ареста с акций и формированием этой группы, приведут нас к пониманию, каким образом мы возвращаем "Укртелеком". Потом вместе с Кабмином будем принимать решение, что с ним дальше делать. Но, по большому счету, у нас два выбора: повторно продавать этот актив или возвращать его в профильное министерство - сейчас это Министерство инфраструктуры", - отметил Трубаров. При этом и.о. главы ФГИ не смог уточнить, будет ли это все осуществлено в 2018 году. "По срокам я пока не готов комментировать. По большому счету, в истории у нас впервые сложился подобный прецедент", - подчеркнул он.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Аспирант1 написав:Investor_33 так и вижу как Голдманы и Морганы по скатану снимают офера Жижи и Крюковки))
)))) А аваль Вам по 15 коп тоже мерещится что бы купить?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Около 6 мес назад пугали тут страшилками что цеен будет ПрАТ и снова ценник на 4-6 грн уйдёт ... помним проходили... каждому своё.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."