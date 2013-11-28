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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:57

  Investor_33 написав:Около 6 мес назад пугали тут страшилками что цеен будет ПрАТ и снова ценник на 4-6 грн уйдёт ... помним проходили... каждому своё. :arrow:


Так что там с дивами Аваля?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:00

Re: Идеи: портфель

  lrs7719 написав:Так что там с дивами Аваля?

Они уже реинвестированы)
З.Ы. Только я так сделал?)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:04

  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:Так что там с дивами Аваля?

Они уже реинвестированы)
З.Ы. Только я так сделал?)


О как.
Дата среза не пойми когда будет, а сами дивы уже реинвестированы.
Как бы там не было, но видимо объявление будет уже после 27 го числа.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Пон 21 тра, 2018 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:13

Re: Идеи: портфель

  lrs7719 написав:О как. Дата среза не пойми когда будет, а сами дивы уже реинвестированы.

Именно так!!! Ладно, не будем демагогию разводить, всем профитов в этом году... )
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:16

ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) планирует на 21 июня проведение внеочередного годового собрания акционеров, сообщила в понедельник компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 21:21

Ждем добавления Боинг в индекс ММВБ
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Как известно, Украина лет на 10 отстает от рашки в развитии. Вот и сценарий роста индекса УБ
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:09

St/2 Слухай, Віталік, ну злив ти кращі українські акції на дні пару років тому, ну буває. Заспокійся, забудь. Не треба мучити себе і нас кожного дня писати, як все погано на українській фонді. Ми в курсі.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:14

Філ да ладно, кого Виталий тут мучает? Мы же тут мнениями обмениваемся и мыслями по рынку, так что все норм
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