Так что там с дивами Аваля?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 21 тра, 2018 15:57
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:00
Re: Идеи: портфель
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:04
О как.
Дата среза не пойми когда будет, а сами дивы уже реинвестированы.
Как бы там не было, но видимо объявление будет уже после 27 го числа.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Пон 21 тра, 2018 18:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:13
Re: Идеи: портфель
Именно так!!! Ладно, не будем демагогию разводить, всем профитов в этом году... )
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Пон 21 тра, 2018 17:16
ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) планирует на 21 июня проведение внеочередного годового собрания акционеров, сообщила в понедельник компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Живите своим умом!
Додано: Пон 21 тра, 2018 21:21
Додано: Вів 22 тра, 2018 09:09
St/2 Слухай, Віталік, ну злив ти кращі українські акції на дні пару років тому, ну буває. Заспокійся, забудь. Не треба мучити себе і нас кожного дня писати, як все погано на українській фонді. Ми в курсі.
Додано: Вів 22 тра, 2018 09:14
Філ да ладно, кого Виталий тут мучает? Мы же тут мнениями обмениваемся и мыслями по рынку, так что все норм
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