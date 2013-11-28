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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:51

  zzzzzz написав:Если завтра Центр будет ниже 20 значит выгодней слиться перед отсечкой , если выше то на коне будут те кто останется в бумаге

Женя, я аж привстал с кресла.
смотрю, присужденные мне тобою лавры капитана по-праву переходят к тебе :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:54

  lrs7719 написав:Растём то уже 2,5 года, а эмитенты отваливаются один за одним.

так может потому и растём? :D

зы. что касается судов по сквизам. если найдём правильный алгоритм, это будет и прибыльно, и эффективно, и весело.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:04

  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:Растём то уже 2,5 года, а эмитенты отваливаются один за одним.

так может потому и растём? :D

зы. что касается судов по сквизам. если найдём правильный алгоритм, это будет и прибыльно, и эффективно, и весело.


напоминает мультфильм про койота.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:09

  joik написав:
  zzzzzz написав:
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) по итогам первого квартала 2018 года получил $90 млн чистой прибыли, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.



Интересно, кто-нибудь получил дивиденды по МНР за 17 год?

Да, в районе 1 мая зачислили, но не тут
Грехи людей смывает только море!
Nikolos
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:25

  klokol написав:Пусть половинкин пишет, мне интересно читать и никак не мешает держать позу на УБ.
Несколько вопросов:
1. Сколько двд в центре?
2. В реестр на двд центра попадают те, кто вечером уходит с акциями??
3. Что на счёт двд в доене?


3. Зріз на двд 31 травня
http://fs.ux.ua/mf/m31007/9877/doen.pdf
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:44

  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:Растём то уже 2,5 года, а эмитенты отваливаются один за одним.

так может потому и растём? :D


Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:52

  Taras Rudko написав:
  klokol написав:Пусть половинкин пишет, мне интересно читать и никак не мешает держать позу на УБ.
Несколько вопросов:
1. Сколько двд в центре?
2. В реестр на двд центра попадают те, кто вечером уходит с акциями??
3. Что на счёт двд в доене?


3. Зріз на двд 31 травня
http://fs.ux.ua/mf/m31007/9877/doen.pdf


А скільки двд в доене??
klokol
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:58

klokol якщо я правильно порахував, то 1.73 чистими
2.42932 ×,75 ×,95 = 1.7309
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:04

Аваль, конечно, неприятно удивил.

Если они отложили отсечку на дивы, значит не собираются выкупать через байбек по 0,3130. Вопрос - почему? Надеются отсквизить дешевле? :roll:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:13

rusich а може просто позиція така - "якщо ви не хочете бути нашими акціонерами, то обійдетеся без двд"
Taras Rudko
 
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