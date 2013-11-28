Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 22 тра, 2018 09:51
zzzzzz написав:
Если завтра Центр будет ниже 20 значит выгодней слиться перед отсечкой , если выше то на коне будут те кто останется в бумаге
Женя, я аж привстал с кресла.
смотрю, присужденные мне тобою лавры капитана по-праву переходят к тебе
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 09:54
lrs7719 написав:
Растём то уже 2,5 года, а эмитенты отваливаются один за одним.
так может потому и растём?
зы. что касается судов по сквизам. если найдём правильный алгоритм, это будет и прибыльно, и эффективно, и весело.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:04
Yuri_T написав: lrs7719 написав:
Растём то уже 2,5 года, а эмитенты отваливаются один за одним.
так может потому и растём?
зы. что касается судов по сквизам. если найдём правильный алгоритм, это будет и прибыльно, и эффективно, и весело.
напоминает мультфильм про койота.
lrs7719
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:09
joik написав: zzzzzz написав:
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) по итогам первого квартала 2018 года получил $90 млн чистой прибыли, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Интересно, кто-нибудь получил дивиденды по МНР за 17 год?
Да, в районе 1 мая зачислили, но не тут
Грехи людей смывает только море!
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Додано: Вів 22 тра, 2018 11:25
klokol написав:
Пусть половинкин пишет, мне интересно читать и никак не мешает держать позу на УБ.
Несколько вопросов:
1. Сколько двд в центре?
2. В реестр на двд центра попадают те, кто вечером уходит с акциями??
3. Что на счёт двд в доене?
3. Зріз на двд 31 травня
http://fs.ux.ua/mf/m31007/9877/doen.pdf
Taras Rudko
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Andrew2
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Додано: Вів 22 тра, 2018 11:52
Taras Rudko написав: klokol написав:
Пусть половинкин пишет, мне интересно читать и никак не мешает держать позу на УБ.
Несколько вопросов:
1. Сколько двд в центре?
2. В реестр на двд центра попадают те, кто вечером уходит с акциями??
3. Что на счёт двд в доене?
3. Зріз на двд 31 травня
http://fs.ux.ua/mf/m31007/9877/doen.pdf
А скільки двд в доене??
klokol
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Додано: Вів 22 тра, 2018 11:58
klokol якщо я правильно порахував, то 1.73 чистими 2.42932 ×,75 ×,95 = 1.7309
Taras Rudko
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Додано: Вів 22 тра, 2018 12:04
Аваль, конечно, неприятно удивил.
Если они отложили отсечку на дивы, значит не собираются выкупать через байбек по 0,3130. Вопрос - почему? Надеются отсквизить дешевле?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Додано: Вів 22 тра, 2018 12:13
rusich а може просто позиція така - "якщо ви не хочете бути нашими акціонерами, то обійдетеся без двд"
Taras Rudko
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