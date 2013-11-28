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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:25
rusich Якось занадто солодко,було б тоді, ні? Ось вам і викуп по ціні, яка вже десь враховувала частково двд, і + самі двд. Імхо, це вже на благочиннісь більше схоже.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 12:27
rusich написав:
Аваль, конечно, неприятно удивил.
Если они отложили отсечку на дивы, значит не собираются выкупать через байбек по 0,3130. Вопрос - почему? Надеются отсквизить дешевле?
Ещё как минимум месяц есть, вымогу подаём договор пока не подписываем , если отсечку до 26.06 не делают договор не подписываем пока не сделают отсечку ))))
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