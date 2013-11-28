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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2046204720482049>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:25

rusich Якось занадто солодко,було б тоді, ні? Ось вам і викуп по ціні, яка вже десь враховувала частково двд, і + самі двд. Імхо, це вже на благочиннісь більше схоже.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:27

  rusich написав:Аваль, конечно, неприятно удивил.

Если они отложили отсечку на дивы, значит не собираются выкупать через байбек по 0,3130. Вопрос - почему? Надеются отсквизить дешевле? :roll:

Ещё как минимум месяц есть, вымогу подаём договор пока не подписываем , если отсечку до 26.06 не делают договор не подписываем пока не сделают отсечку ))))
reestr
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:56

  reestr написав:
  rusich написав:Аваль, конечно, неприятно удивил.

Если они отложили отсечку на дивы, значит не собираются выкупать через байбек по 0,3130. Вопрос - почему? Надеются отсквизить дешевле? :roll:

Ещё как минимум месяц есть, вымогу подаём договор пока не подписываем , если отсечку до 26.06 не делают договор не подписываем пока не сделают отсечку ))))


Время на подписание договора не установлено.
Думаю, что ставку сделали на жадность и лень. Возможно и выиграли. В любом случаи это точно не прозрачно, а значит подозрительно в контексте дальнейших телодвижений.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:59

  Taras Rudko написав:rusich а може просто позиція така - "якщо ви не хочете бути нашими акціонерами, то обійдетеся без двд"


Это более похоже на правду. Однако и "вилы" тут присутвуют так как основной получатель дивиди далеко не миноры... А какой бы курс не был в августе-сентябре, ниже текущего он точно не будет. Так что тянуть они будут, но в рамках разумного...
После личного общения с представителями аваля по выкупу - колебания пропали. Тикать.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:49

Re: Идеи: портфель

аваль начали гребсти....
видимо есть инфо уже
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:52

X-Fresh
Вроде кто то писал что НС был 17-го, значит скоро будет и инфа
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:02

Re: Идеи: портфель

  Taras Rudko написав:2.42932 ×,75 ×,95 = 1.7309


,75 - це що, мінусом тільки 5% пдфо + 1,5% вз?

в мене вийшло 2,2714
акцій ДОЕН не маю
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:04

  Investor_33 написав:X-Fresh
Вроде кто то писал что НС был 17-го, значит скоро будет и инфа


судя по тому как начали гребсти, будет какае-то бимба! :mrgreen:
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:14

Re: Идеи: портфель

  X-Fresh написав:судя по тому как начали гребсти, будет какае-то бимба!

Не знаю что там за "бимба"... Мне главное что у них финрез постоянно растёт и хороший менеджмент... раньше думал что отсечка будет 36,5-37,5 ... опустили на 34,5, я реинвестировал будущие двд и спокойно с попкорном наблюдаю ... терпение!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:16

  Investor_33 написав:
  X-Fresh написав:судя по тому как начали гребсти, будет какае-то бимба!

Не знаю что там за "бимба"... Мне главное что у них финрез постоянно растёт и хороший менеджмент... раньше думал что отсечка будет 36,5-37,5 ... опустили на 34,5, я реинвестировал будущие двд и спокойно с попкорном наблюдаю ... терпение!

судя по котировкам, сейчас народ готов отдавать при цене 40+ копеек....
X-Fresh
 
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