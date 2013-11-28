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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:25
rusich Якось занадто солодко,було б тоді, ні? Ось вам і викуп по ціні, яка вже десь враховувала частково двд, і + самі двд. Імхо, це вже на благочиннісь більше схоже.
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:27
Ещё как минимум месяц есть, вымогу подаём договор пока не подписываем , если отсечку до 26.06 не делают договор не подписываем пока не сделают отсечку ))))
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:56
Время на подписание договора не установлено.
Думаю, что ставку сделали на жадность и лень. Возможно и выиграли. В любом случаи это точно не прозрачно, а значит подозрительно в контексте дальнейших телодвижений.
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:59
Это более похоже на правду. Однако и "вилы" тут присутвуют так как основной получатель дивиди далеко не миноры... А какой бы курс не был в августе-сентябре, ниже текущего он точно не будет. Так что тянуть они будут, но в рамках разумного...
После личного общения с представителями аваля по выкупу - колебания пропали. Тикать.
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:49
Re: Идеи: портфель
аваль начали гребсти....
видимо есть инфо уже
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:52
X-Fresh
Вроде кто то писал что НС был 17-го, значит скоро будет и инфа
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 22 тра, 2018 14:02
Re: Идеи: портфель
,75 - це що, мінусом тільки 5% пдфо + 1,5% вз?
в мене вийшло 2,2714
акцій ДОЕН не маю
ось так :(
Додано: Вів 22 тра, 2018 14:04
Додано: Вів 22 тра, 2018 14:14
Re: Идеи: портфель
Не знаю что там за "бимба"... Мне главное что у них финрез постоянно растёт и хороший менеджмент... раньше думал что отсечка будет 36,5-37,5 ... опустили на 34,5, я реинвестировал будущие двд и спокойно с попкорном наблюдаю ... терпение!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 22 тра, 2018 14:16
судя по котировкам, сейчас народ готов отдавать при цене 40+ копеек....
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