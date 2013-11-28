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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2046204720482049

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:18

Re: Идеи: портфель

  Investor_33 написав:я реинвестировал будущие двд и спокойно с попкорном наблюдаю ...

можно по подробенее?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:30

X-Fresh
Изначально планировал двд реинвестировать. Цена 34,5 мне казалась очень сладкой при том что я на реинвестицию получу двд то цена входа 34,5-6,5=28коп. Я предполагал делая этот шаг что после захода денег на счет я не смогу их реинвестировать дешевле чем 28коп/ак. Время покажет...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:35

  d_12 написав:
  Taras Rudko написав:2.42932 ×,75 ×,95 = 1.7309


,75 - це що, мінусом тільки 5% пдфо + 1,5% вз?

в мене вийшло 2,2714
акцій ДОЕН не маю


на виплату дивідентів направили 75% прибутку. 1.5% вз - я забув врахувати, тому

2.42932 ×,75 × (1 -0,05 - 0,015) = 1.7035 грн
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:39

Taras Rudko, зрозумів, тоді я неправий :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:45

  X-Fresh написав:аваль начали гребсти....
видимо есть инфо уже


офіційної - не видно :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:19

У Центра маленькі об'єми - що є основною ознакою розвороту тренду.
Завтра із ціни випадуть двд.
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:39

  joik написав:У Центра маленькі об'єми - що є основною ознакою розвороту тренду.
Завтра із ціни випадуть двд.

Год назад в авале было то же ... и уже через месяц были на тех же уровнях что и до отсечки ... думаю там нечего переживать...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:43

  joik написав:У Центра маленькі об'єми - що є основною ознакою розвороту тренду.
Завтра із ціни випадуть двд.


репетиція
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:01

  Investor_33 написав:
  joik написав:У Центра маленькі об'єми - що є основною ознакою розвороту тренду.
Завтра із ціни випадуть двд.

Год назад в авале было то же ... и уже через месяц были на тех же уровнях что и до отсечки ... думаю там нечего переживать...


Не думаю, что цена вернется. Центр перегрет.
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:04

Мечтательный бычок
вообще-то почти банкрот :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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