|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 22 тра, 2018 14:18
Investor_33 написав:
я реинвестировал будущие двд и спокойно с попкорном наблюдаю ...
можно по подробенее?
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 35
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 14:30
X-Fresh
Изначально планировал двд реинвестировать. Цена 34,5 мне казалась очень сладкой при том что я на реинвестицию получу двд то цена входа 34,5-6,5=28коп. Я предполагал делая этот шаг что после захода денег на счет я не смогу их реинвестировать дешевле чем 28коп/ак. Время покажет...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 405
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 14:35
d_12 написав: Taras Rudko написав:
2.42932 ×,75 ×,95 = 1.7309
,75 - це що, мінусом тільки 5% пдфо + 1,5% вз?
в мене вийшло 2,2714
акцій ДОЕН не маю
на виплату дивідентів направили 75% прибутку. 1.5% вз - я забув врахувати, тому
2.42932 ×,75 × (1 -0,05 - 0,015) = 1.7035 грн
-
Taras Rudko
-
-
- Повідомлень: 299
- З нами з: 03.10.08
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 14:39
Taras Rudko
, зрозумів, тоді я неправий
ось так :(
-
d_12
-
-
- Повідомлень: 1626
- З нами з: 19.04.16
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 14:45
X-Fresh написав:
аваль начали гребсти....
видимо есть инфо уже
офіційної - не видно
ось так :(
-
d_12
-
-
- Повідомлень: 1626
- З нами з: 19.04.16
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:19
У Центра маленькі об'єми - що є основною ознакою розвороту тренду.
Завтра із ціни випадуть двд.
-
joik
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:39
joik написав:
У Центра маленькі об'єми - що є основною ознакою розвороту тренду.
Завтра із ціни випадуть двд.
Год назад в авале было то же ... и уже через месяц были на тех же уровнях что и до отсечки ... думаю там нечего переживать...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 405
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:43
joik написав:
У Центра маленькі об'єми - що є основною ознакою розвороту тренду.
Завтра із ціни випадуть двд.
репетиція
ось так :(
-
d_12
-
-
- Повідомлень: 1626
- З нами з: 19.04.16
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:01
Investor_33 написав: joik написав:
У Центра маленькі об'єми - що є основною ознакою розвороту тренду.
Завтра із ціни випадуть двд.
Год назад в авале было то же ... и уже через месяц были на тех же уровнях что и до отсечки ... думаю там нечего переживать...
Не думаю, что цена вернется. Центр перегрет.
-
Мечтательный бычок
-
-
- Повідомлень: 557
- З нами з: 03.10.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:04
Мечтательный бычок
вообще-то почти банкрот
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12795
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1712 раз.
- Подякували: 3432 раз.
-
- Профіль
-
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|70795
|
|