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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:30
d_12 написав: joik написав:
У Центра маленькі об'єми - що є основною ознакою розвороту тренду.
Завтра із ціни випадуть двд.
репетиція
может в аваль побегут? продать да забыть.
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