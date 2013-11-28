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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2047204820492050

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:30

  d_12 написав:
  joik написав:У Центра маленькі об'єми - що є основною ознакою розвороту тренду.
Завтра із ціни випадуть двд.


репетиція


может в аваль побегут? продать да забыть.
В авале сказали что срез будет после 27 июня.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 07:16

Re: Идеи: портфель

  lrs7719 написав:В авале сказали что срез будет после 27 июня.

Было бы хорошо если так... фрифлоат останется повыше.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 07:25

Re: Идеи: портфель

  Мечтательный бычок написав:Не думаю, что цена вернется. Центр перегрет.

Давайте вместе подумаем почему центр вырос за последние 3 торговых сессий от 21,3 до 24 грн/ак при оборотах по 0,6 и 1,2 млн в день и был залит 0,2 млн снова на 21,6???
1. Кому то срочно понадобились 200т грн;
2. "Совпадение" ;
3. Кто то хочет еще набрать акций с мечтает о 21,6-3,6=18грн/ак вместо 24-3,6=20,4грн/ак;
4. Центрпочтибанкрот... и об этом узнали вчера за час до закрытия;
5. Всё пропало, клиент уезжает;
6. Свой вариант.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:02

  Investor_33 написав:
  Мечтательный бычок написав:Не думаю, что цена вернется. Центр перегрет.

Давайте вместе подумаем почему центр вырос за последние 3 торговых сессий от 21,3 до 24 грн/ак при оборотах по 0,6 и 1,2 млн в день и был залит 0,2 млн снова на 21,6???
1. Кому то срочно понадобились 200т грн;
2. "Совпадение" ;
3. Кто то хочет еще набрать акций с мечтает о 21,6-3,6=18грн/ак вместо 24-3,6=20,4грн/ак;
4. Центрпочтибанкрот... и об этом узнали вчера за час до закрытия;
5. Всё пропало, клиент уезжает;
6. Свой вариант.



6. Стратегия контртренд. Крупные игроки продают на росте, а покупают на падении - стригут на пиле (а на УБ все что больше минлота уже крупный игрок :))

«Что может быть сделано на основе меньшего числа предположений, не следует делать, исходя из большего» (с) Оккам
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:14

Re: Идеи: портфель

  Камикадзе написав:6. Стратегия контртренд. Крупные игроки продают на росте, а покупают на падении - стригут на пиле (а на УБ все что больше минлота уже крупный игрок )

Угу ....)))
Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины в январе-апреле 2018 года возросло на 2,3% ...
Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 18,8% - до 22 млрд 40,9 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 21,9% - до 16 млрд 836,8 млн кВт-ч, а ТЭЦ и КУ - на 10%, до 5 млрд 204,1 млн кВт-ч.
https://ru.slovoidilo.ua/2018/05/22/nov ... troenergii
Уже жду финрез центра за 6 мес... а крупняки пускай "продают" )))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:25

Re: Идеи: портфель

  lrs7719 написав:В авале сказали что срез будет после 27 июня.


слухи-слухи, до 27/06 довго чекати, чи хочуть байбек зробити, а потім поділитись прибутком?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:26

Investor_33, продавали дорожче, щоб відкупити дешевше і більше :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:40

  d_12 написав:Investor_33, продавали дорожче, щоб відкупити дешевше і більше :)

Да ладно, а откупят?)) :twisted: Вернее дадут ли откупить?
Производство ЭЭ растёт в месте с ростом тарифов на неё для центренерго, через 2 мес очень интересные данные жду по ЧП за 2-й квартал...
Востаннє редагувалось Investor_33 в Сер 23 тра, 2018 09:43, всього редагувалось 1 раз.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:41

  d_12 написав:
  lrs7719 написав:В авале сказали что срез будет после 27 июня.


хочуть байбек зробити, а потім поділитись прибутком?


Саме на цьому і наголошували.
lrs7719
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