rusich
Интересные качели в Центре!
Прогноз: до конца июня опустится в коридоре 17-15 грн.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:58
rusich
Интересные качели в Центре!
Прогноз: до конца июня опустится в коридоре 17-15 грн.
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:20
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:28
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:15
Re: Идеи: портфель
драгон не дает шортить центр
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:16
Живите своим умом!
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