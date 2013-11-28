|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:58
rusich
Интересные качели в Центре!
Прогноз: до конца июня опустится в коридоре 17-15 грн.
-
joik
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:28
Serhij написав:
Вяке може бути, але щоб наголошувати на цьому ... Ви жартуєте ?
Нет. Или дивиди или байбек.
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1274
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:15
драгон не дает шортить центр
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:16
X-Fresh написав:
драгон не дает шортить центр
Не только Драгон
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 27186
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2643 раз.
- Подякували: 3808 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:01
а жижу продолжают аккуратненько подливать
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
-
rusich
-
-
- Повідомлень: 2976
- З нами з: 28.12.08
- Подякував: 941 раз.
- Подякували: 1003 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:08
rusich написав:
а жижу продолжают аккуратненько подливать
возможно.
обрати внимание: уже больше недели аккуратно выставляют на биды спрос на 7-8к акций перед этим гадом, что по 95.
типа, давай, будешь проливать - нальешь и нам.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12804
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1712 раз.
- Подякували: 3434 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:09
rusich написав:
а жижу продолжают аккуратненько подливать
Поливалка что после нг начала лить, похоже еще держит, надеется что выше задерут. Кукел это знает и не дает особо расти. Как только 200 ма пробивают на дневках, начинается полив.
95 смотрится снова, а пониже и 70 может.
-
Andrew2
-
-
- Повідомлень: 1030
- З нами з: 30.06.15
- Подякував: 243 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:10
X-Fresh написав:
драгон не дает шортить центр
Думаю, что центр еще сходит пониже. Пока стою на бидах, спешить имхо не нужно.
-
Andrew2
-
-
- Повідомлень: 1030
- З нами з: 30.06.15
- Подякував: 243 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:20
И это пройдёт ©
-
ChuLock
-
-
- Повідомлень: 2101
- З нами з: 05.07.08
- Подякував: 881 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|70808
|
|