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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2049205020512052>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 54
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:58

rusich
Интересные качели в Центре!
Прогноз: до конца июня опустится в коридоре 17-15 грн.
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:20

  lrs7719 написав:
  d_12 написав:
  lrs7719 написав:В авале сказали что срез будет после 27 июня.


хочуть байбек зробити, а потім поділитись прибутком?


Саме на цьому і наголошували.

Вяке може бути, але щоб наголошувати на цьому ... Ви жартуєте ?
Serhij
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:28

  Serhij написав:Вяке може бути, але щоб наголошувати на цьому ... Ви жартуєте ?


Нет. Или дивиди или байбек.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:15

Re: Идеи: портфель

драгон не дает шортить центр
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:16

  X-Fresh написав:драгон не дает шортить центр


Не только Драгон :wink:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:01

а жижу продолжают аккуратненько подливать
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:08

  rusich написав:а жижу продолжают аккуратненько подливать

возможно.
обрати внимание: уже больше недели аккуратно выставляют на биды спрос на 7-8к акций перед этим гадом, что по 95.
типа, давай, будешь проливать - нальешь и нам.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:09

  rusich написав:а жижу продолжают аккуратненько подливать

Поливалка что после нг начала лить, похоже еще держит, надеется что выше задерут. Кукел это знает и не дает особо расти. Как только 200 ма пробивают на дневках, начинается полив.
95 смотрится снова, а пониже и 70 может.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:10

  X-Fresh написав:драгон не дает шортить центр

Думаю, что центр еще сходит пониже. Пока стою на бидах, спешить имхо не нужно.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:20

Re: Идеи: портфель

EY изучает интерес покупателей на госпакет "Центрэнерго"
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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