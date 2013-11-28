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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:28
Andrew2 написав:
Думаю, что центр еще сходит пониже. Пока стою на бидах, спешить имхо не нужно.
Я теж чекав, ще коли по 4 грн. був)
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