RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2049205020512052

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 54
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:28

Re: Идеи: портфель

  Andrew2 написав:Думаю, что центр еще сходит пониже. Пока стою на бидах, спешить имхо не нужно.

Я теж чекав, ще коли по 4 грн. був)
Філ
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:57

  Andrew2 написав:
  X-Fresh написав:драгон не дает шортить центр

Думаю, что центр еще сходит пониже. Пока стою на бидах, спешить имхо не нужно.


У брокеров Центра как грязи. Конечно шортить не дадут.
Свой Центр я продал к сожалению не весь )).
Буду поджидать его на 16...16,5 )).
А DOEN пробую покупать )).

p.s. интересно, у кого первого сдадут нервы влить CEEN ниже 19-ти? ))
Мечтательный бычок
 
Повідомлень: 558
З нами з: 03.10.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:52

Зображення
ЗДЕСЬ ПРОДАЮТ ЦЕНТРЕНЕРГО ОПТОМ ПО 17,99
:mrgreen:
paolot
 
Повідомлень: 40
З нами з: 14.02.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:53

Мечтательный бычок
А я не продавав, буду тримати далі.
На практиці - чим більше смикаюсь тим більше попадаю )))
І DOENом вже затарився
Taras Rudko
 
Повідомлень: 300
З нами з: 03.10.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:54

Мечтательный бычок
а зачем шортить непредсказуемый укро папирус в аптренде? пытаться купить дешевле и вшортить, став топливом для роста, это разные вещи все же.
а в мишку поиграться можно и на срочке)
Andrew2
 
Повідомлень: 1031
З нами з: 30.06.15
Подякував: 243 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:17

Рахета прощай, забрал у рыжего деньги.
komp
1
 
Повідомлень: 7654
З нами з: 08.11.07
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2863 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:45

Re: Идеи: портфель

  Taras Rudko написав:На практиці - чим більше смикаюсь тим більше попадаю )))
теж саме)
Філ
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:54

Власник Української автомобільної корпорації (УкрАвто) Таріел Васадзе запустив процедуру примусового викупу акцій (сквіз-аут) у міноритаріїв.
Філ
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2049205020512052
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 70811
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.